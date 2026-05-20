Йдеться про ділянку у селі Рокосово Хустського району

Господарський суд Закарпатської області постановив стягнути з компанії «Дріада Ріал Істейт» 800 тис. грн боргу за оренду землі та зобов’язав підприємство повернути ділянку громаді.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 20 травня, йдеться про 5 га землі в селі Рокосово Хустського району, яка перебуває у комунальній власності та призначена для розміщення і експлуатації будівель підприємств, пов’язаних із користуванням надрами.

«Орендар упродовж попередніх п’яти років систематично не сплачував за користування земельною ділянкою, ігноруючи нагадування міськради про сплату боргу. Станом на початок 2026 року заборгованість склала майже 800 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

За матеріалами справи, йдеться про київську компанію ТОВ «Дріада Ріал Істейт», яка належить громадянину Узбекистану Хасанбою Нурматову. За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, останній володіє низкою компаній у сфері будівництва, консалтингу і торгівлі в різних містах України. Серед них – ТОВ «Екобудінвест», якою раніше володів львів’янин Олег Кузик, та «Центр розвитку інвестицій і бізнесу», що мала російський слід і входила до «Рітейл Груп» Романа Луніна.

Господарський суд Закарпатської області підтримав позицію прокуратури та зобов’язав орендаря сплатити всю суму накопиченого боргу. Крім того, через постійні порушення з ним розірвано договір оренди землі. Рішення можуть оскаржити в Західному апеляційному Господарському суді.