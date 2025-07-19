ТОВ «Будівельна фірма “Жовква ЛТД”» викрили на несплаті 8 млн грн податків

Личаківський районний суд закрив справу щодо директора скандально відомої львівської ТОВ «Будівельна фірма “Жовква ЛТД”», якого підозрювали в ухиленні від сплати 8 млн грн податків.

Як вказано в матеріалах справи, директор ТОВ «Будівельна фірма “Жовква ЛТД”» Олег Кузик не вказав у податкових деклараціях отриманий у 2018, а також у 2023-2024 роках дохід. Унаслідок цього фірма не сплатила до бюджету 1,9 млн грн податку на дохід.

Крім цього, фірма завищила податковий кредит із ПДВ за операціями, які фактично не виконували. Внаслідок чого держава недоотримала понад 6 млн грн ПДВ.

Загалом директор фірми Олег Кузик ухилився від сплати 8,1 млн грн податків. 27 червня 2025 року слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 212 ККУ. Як повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки, під час досудового розслідування фірма повністю відшкодувала завдані державі збитки.

У суді прокурор підтримав пропозицію звільнити Олега Кузика від відповідальності у звʼязку з погашенням податкового боргу. 10 липня суддя Личаківського райсуду Роман Грицко звільнив директора ТОВ «Будівельна фірма “Жовква ЛТД”» від кримінальної відповідальності та закрив справу. Цю ухвалу можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що «Будівельна фірма “Жовква ЛТД”» зареєстрована у 1991 році у Львові та займається будівництвом.Її власником і одноосібним директором є львівʼянин Олег Кузик. Фірма відома участю у низці скандальних тендерів на будівництво або ремонт. Зокрема, журналісти неодноразово виявляли, що компанія завищує вартість робіт. Наприклад, фірма планувала ремонтувати Центр комплексної реабілітації «Галичина» на Львівщині на 26 млн дорожче реальної вартості, однак знизила ціну після публікацій журналістів і звернення ГО Transparency International Ukraine.

37-річний Олег Кузик також був співвласником ТОВ «Будівельна Ліга Захід» разом із Марком Ткачем, який є керівником низки фірм, пов’язаних із будівельною компанією «Прауд» з польськими інвестиціями, що будує житлові будинки у місті та котеджі біля Львова. Наприкінці 2024 року Олег Кузик, і Марко Ткач вийшли з засновників цієї фірми.

У 2015 році Олег Кузик балотувався до Львівської міської та обласної рад від партії «Сила людей», але не пройшов.