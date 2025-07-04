Ділянка розташована на вул. Петлюри, що на околиці Жовкви

Жовківська міська рада продала з аукціону майже півтора гектара землі під будівництво багатоповерхового житлового будинку. Землю придбало ТОВ «Будівельна фірма “Жовква ЛТД”», відоме скандальними тендерами у Львові та області.

Йдеться про ділянку площею 1,49 га на вул. Петлюри, що на околиці Жовкви, яка зараз вільна від будь-якої забудови. Ділянка призначена для багатоповерхової житлової та громадської забудови

Аукціон із продажу ділянки провели 4 липня на онлайн-майданчику «Прозоро. Продажі». Стартова ціна ділянки становила 4,7 млн грн. Участь у торгах взяли дев’ять компаній. Найбільшу суму за лот – 40 млн грн – запропонувала «Будівельна фірма “Жовква ЛТД”». На фінальному етапі торгів вона змагалася із компанією «Лагом Девелопмент», що будує масштабне котеджне містечко в Сокільниках, однак конкурент запропонував на 4,5 млн грн менше. Під час торгів вартість землі зросла майже у 9 разів. Невдовзі Жовківська рада укладе із компанією-переможцем договір купівлі-продажу.

ТОВ «Будівельна фірма “Жовква ЛТД”» зареєстрована у 1991 році у Львові та займається будівництвом.Її власником і одноосібним директором є львівʼянин Олег Кузик. Фірма відома участю у низці скандальних тендерів на будівництво або ремонт. Зокрема, журналісти неодноразово виявляли, що компанія завищує вартість робіт. Наприклад, фірма планувала ремонтувати Центр комплексної реабілітації «Галичина» на Львівщині на 26 млн дорожче реальної вартості, однак знизила ціну після публікацій журналістів і звернення ГО Transparency International Ukraine.

37-річний Олег Кузик також був співвласником ТОВ «Будівельна Ліга Захід» разом із Марком Ткачем, який є керівником низки фірм, пов’язаних із будівельною компанією «Прауд» з польськими інвестиціями, що будує житлові будинки у Львові та котеджі біля Львова. Наприкінці минулого року та Олег Кузик, і Марко Ткач вийшли з засновників цієї фірми. Зараз її власником є Андрій Черниш, який також значився засновником ТОВ «Екобудінвест плюс» перед тим, як фірма перейшла іншому власнику.

У 2015 році Олег Кузик балотувався до Львівської міської та обласної рад від партії «Сила людей», але не пройшов.