Перед початком повномасштабного вторгнення у Львова та області було багато планів – ремонти, реконструкції, нові будівництва. Велика війна їх поламала. Але не надовго. Деякі масштабні проєкти відновилися у 2023-24-му роках як проєкти відновлення України. Часто – за фінансового сприяння міжнародних партнерів та масштабних державних програм на кшталт «Великого будівництва».

ZAXID.NET проаналізував низку таких проєктів і розповідає про дві компанії, що освоюють сотні мільйонів державних та міжнародних грошей попри те, що їх неодноразово викривали на порушеннях.

Жіночий бізнес

На сайті Big Recovery Portal зібрані проєкти відбудови, що тривають по Україні. В базі порталу є 12 проєктів у Львові та області, що втілюються за допомогою іноземних партнерів. Серед них – два проєкти на 94 млн грн, що фінансуються Європейським інвестиційним банком і які виконує ТОВ «Вельт-Капітал».

ТОВ «Вельт-Капітал» в топі у таких замовників як Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня, Перше територіальне медичне об’єднання Львова, селищна рада Добротвору, Сокільницька сільска рада біля Львова, КП «Луцькводоканал», Служба відновлення у Волинській області (колишня служба автодоріг – ред.), департамент інфраструктури Волинської ОВА, ДП «Ліси України» тощо.

Всі ці замовлення співфінансуються з державного бюджету, кредитів або допомоги міжнародних донорів. На освоєнні такого фінансування якраз і спеціалізується ТОВ «Вельт Капітал».

Якщо у 2021 році фірма уклала договорів на 285 млн грн, а в 2022 – на 355 млн, то вже у 2023 році йшлося про втричі більшу від останньої суми – 1,22 млрд грн, а в 2024 – про майже мільярд.

Львівські і луцькі журналісти-розслідувачі десятки разів писали про багатомільйонні підряди фірми і наголошували на тому, що вона завищує ціни на матеріали у 2-3 рази. Наприклад:

імовірна переплата на 15 млн грн на реставрації львівської обласної психіатричної лікарні;

близько 4 млн грн переплати на реставрації Будинку офіцерів в Луцьку;

близько 1 млн грн переплати лише на одному підряді від Першого ТМО Львова;

понад 1,2 млн грн переплати на ремонті сільської школи в Солонківській ОТГ;

удвічі дорожчі за ринок ціни на труби в договорі з КП «Володимиртепло».

Також фірму викривали на змові під час торгів. Окрім того, величезні обсяги роботи вона примудряється виконувати без власної техніки – щоразу орендує в партнерів.

ТОВ «Вельт Капітал» у 2016 році заснувала Ярина Газда, а вже наступного року його власницею стала Тетяна Павленко. Водночас Тетяна Павленко у 2016 році була власницею і керівницею ТОВ «Універсалгарантмаркет» у Львові, що за короткий час змінило ще двох керівників, а в 2017 році в документах з’явився запис про нову засновницю і підписантку – Ярину Газду. Жінки ніби помінялися фірмами й остання переїхала в Слов’янськ на Донеччині.

Свої перші підряди у 2016 році ТОВ «Вельт-Капітал» отримало від відділу освіти міськради Львова та НУ «Львівська політехніка». Ішлося про 10 млн грн за рік. Вже наступного року державних замовлень було на майже 47 млн грн: від районних відділів освіти Львова, Брюховицької і Сокільницької сільських рад, від ЛОДА, а також – від Шацької селищної ради на Волині.

У 2018 році фірма уклала договорів на у 8 разів більшу суму – 372 млн грн. Левову частку грошей за угодами фірмі принесли Сокільницька сільська рада та Шацька районна державна адміністрація. У 2019 році цифри були приблизно тими ж, а от вже в 2020 ТОВ «Вельт Капітал» збільшило суму укладених угод вдвічі – до 709 млн грн. Це сталося завдяки підрядам від Служби автомобільних доріг Волинської області, ЛКП «Львівавтодор», реконструкції спортивної бази Міноборони у Львові (СКА) та департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА. Ці замовлення фінансувалися за рахунок державного бюджету або, як у випадку будівництва лікарні на Закарпатті, за гроші Євросоюзу.

У 2022 році сума угод ТОВ «Вельт Капітал» знову впала до 355 млн грн, проте вже з 2023 року і досі справи фірми йдуть лише вгору.

Маленький цікавий факт. Київські податківці у 2019 році почали досудове розслідування, в якому ідеться про попередню змову групи осіб для створення низки фірм для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Серед переліку фірм в ухвалі суду про проведення обшуків – ТОВ «Вельт Капітал» Тетяни Павленко, ТОВ «Арагас» Ярини Газди та інші.

«За попередньою змовою групою осіб організовано створення та функціонування низки підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, які надають послуги щодо експортного та імпортного оформлення товарно-матеріальних цінностей, а також реально діючим СГД по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного формування податкового кредиту від юридичних осіб з ознаками фіктивності», – ідеться в ухвалі Печерського райсуду Києва про задоволення клопотання слідчого на проведення обшуків та вилучення документів в низки фірм.

До речі, у листопаді 2021 року суд оштрафував Тетяну Павленко аж на 85 грн за податкове порушення – заниження податку на прибуток фірми «Вельт Капітал» на 1,65 млн грн.

Отже, картина така – де великі бюджетні або міжнародні гроші, там і «Вельт Капітал» із завищеними у 2-3 рази цінами. Вочевидь, фірма Тетяни Павленко має сильних покровителів, адже навіть попри численні публікації та згадку в кримінальному провадженні, вона продовжує освоювати бюджети на мільярди.

Вперед і вгору

Ще одна фірма, яка з’являється там, де йдеться про державний бюджет і гроші міжнародних партнерів, – це ТОВ «Будівельна фірма «Жовква», ЛТД». За два місяці 2025 року вона вже встигла укласти договорів на майже 423 млн грн, а в 2024 році уклала на 546 млн грн, з яких майже 150 млн грн профінансує Європейський інвестиційний банк.

Фірму у 1999 році заснувала група людей, її очолив Микола Лесько з Жовкви. Згодом єдиними власниками фірми стали Микола Лесько та його син Степан Лесько. Проте особливих фінансових успіхів фірма не мала. Аж поки наприкінці 2022 року її власником не став львів’янин Олег Кузик.

Лише за листопад і грудень 2022 року фірма «Жовква», ЛТД» встигла укласти договорів на майже 27 млн. Майже всі ці гроші – за роботи для Львівського обласного госпіталю ветеранів війни і репресованих імені Юрія Липи. Нагадаємо, на базі цього госпіталю у Винниках розвивається реабілітаційний центр Superhumans Center, що фінансується благодійниками і державою.

Відтоді і до нині винниківський госпіталь став основним замовником ТОВ «Будівельна фірма «Жовква», що приніс йому близько пів мільярда гривень. Згодом додалися й інші, не менш потужні за масштабами та фінансуванням проєкти.

Цікаво, що разом із «Жовквою» підряди на ремонт госпіталю у Винниках отримувало ТОВ «Екобудінвест плюс», власниками якого на той час також був Олег Кузик. Наприкінці 2024 року власником цієї фірми став громадянин Узбекистану Хасанбой Нурматов, який перереєстрував її в Києві і змінив профіль роботи.

Окрім госпіталю у Винниках, ТОВ «Будівельна фірма «Жовква» виконує роботи для Львівського обласного перинатального центру, Львівського регіонального лікувально-діагностичного онкоцентру та для НУ «Львівська політехніка». Останній якраз замовив у фірми ремонт із термомодернізацією одного з корпусів і одного з гуртожитків за гроші ЄІБ.

Скандал на 390 мільйонів

Проте найбільшим в історії будівельної фірми «Жовква» став державний підряд від Центру комплексної реабілітації «Галичина». Також він обернувся великим скандалом, що, втім, на власника фірми ніяк не вплинув.

Фірму й раніше викривали на завищенні цін у кошторисах, проте у випадку з добудовою реабілітаційного центру «Галичина» за державні гроші ідеться про завищення на понад 20 млн грн. На це звернули увагу не лише журналісти, а й громадська організація Transparency International Ukraine, яка написала до міністерства соціальної політики, відповідального за центр, з проханням пояснити, що відбувається. Після цього ТОВ «БФ «Жовква», ЛТД» погодилося зменшити суму контракту на 26,5 млн грн. У міністерстві це ніяк не прокоментували.

Нещодавно БФ «Жовква» також підписала договір на 51 млн грн на ремонт ангіографічної операційної в Університетській лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, а раніше виконувала роботи для Львівської обласної лікарні, на базі якої також створили університетську лікарню. Проєкти університетських лікарень співфінансуються з державного бюджету.

37-річний Олег Кузик також був співвласником ТОВ «Будівельна Ліга Захід» разом із Марком Ткачем, який є керівником низки компаній, пов’язаних із будівельною компанією «Прауд» з польськими інвестиціями.

Наприкінці минулого року і Олег Кузик, і Марко Ткач вийшли з засновників цієї фірми. Зараз її власником є Андрій Черниш, який також значився засновником ТОВ «Екобудінвест плюс» перед тим, як фірма перейшла в інші руки.

Про Олега Кузика відомо трохи більше, ніж про Тетяну Павленко. У 2015 році він балотувався до Львівської міської та обласної рад від партії «Сила людей», але не пройшов. Та все ж він продовжив підтримувати партію – у 2016 році переказав їй 500 грн, а в 2019 – 1250 грн, як свідчать дані з сайту YouControl про фінансування партій.

У 2018 році Олег Кузик спробував себе у спорті – взяв участь в більярдному Чемпіонаті Львівщини і потрапив до Ліги любителів більярду.

Влітку 2022 року Олег Кузик, Василь Левицький та Юлія Поліщук створили ТОВ «Айті-Хауз». Згодом Олег Кузик пішов з фірми – якраз коли став власником будівельної компанії.

Додамо, що Василь Левицький – співзасновник львівської будівельної компанії Lev Development, а також співвласник телеканалу «Правда тут Львів», що раніше входив до групи компаній родини Гришиних, пов’язаної з нардепом від «Слуги народу» Романом Грищуком.

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Історії цих двох фірм наштовхують на думку, що або їхні керівники – бізнес-генії, які вміють вирулювати з будь-яких неприємних ситуацій, або ж за ними стоять більш впливові люди, яким байдуже на завищення цін, Держаудитслужбу, репутацію в медіа, правоохоронців і будь-що інше. Підряди отримуються – гроші заробляються. А попереду ще – ціла велика відбудова.

Та, може, антикорупційні органи мають про це свою думку.