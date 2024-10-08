Корпус збудований у 1966-72 роках за проєктом Музи Консулової

У вівторок, 8 жовтня, НУ «Львівська політехніка» підписав договір на капітальний ремонт корпусу №5 з ТОВ «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД». Сума договору, оприлюдненого на сайті електронних закупівель Prozorro, становить 109,8 млн грн. Корпус розташований на вул. Бандери, 28а, тут працює Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

У договорі ідеться не просто про капітальний ремонт і реставрацію, а про термомодернізацію корпусу, збудованого понад 50 років тому. На об’єкті передбачені такі роботи:

Заміна вікон і дверей;

Теплоізоляція підлоги, стін, даху, перекриття горища, підвалу тощо;

Заміна системи опалення і встановлення індивідуального теплового пункту;

Модернізація системи вентиляції;

Заміна світильників на світлодіодні;

Реконструкція системи водопостачання.

Роботи переможець торгів має виконати до 20 жовтня 2025 року.

Звідки гроші

Термомодернізація п’ятого корпусу «Львівської політехніки», а також інших корпусів і гуртожитків – усього 22 будівлі – втілюватиметься за кредитні гроші від Європейського інвестиційного банку в межах програми «Вища освіта України».

Україна та ЄІБ домовились про кредит на 120 млн євро для втілення енергоефективності в українських університетах ще в 2020 році.

Оскільки проєкт фінансується європейськими структурами, ЄІБ висунув низку вимог, що стосуються дотримання під час ремонтних робіт європейських стандартів охорони праці, охорони довкілля тощо. Зокрема, ідеться про зменшення впливу на забруднення повітря пилом від сипучих матеріалів і демонтажних робіт, вихлопними газами від роботи будівельної техніки і транспорту, про зменшення шумового забруднення під час ремонту, збереження рослинності на території ремонту тощо.

Також у рекомендаціях ЄІБ зазначено, що реконструкція має відбуватися переважно у час канікул, особливо, якщо немає альтернативних приміщень для переведення студентів.

Хто ремонтуватиме 5-й корпус «Львівської політехніки»

«Будівельна фірма “Жовква” ЛТД» з кінця 2022 року належить Олегу Кузику. За минулі роки фірма отримала підряди на сотні мільйонів гривень від державних і комунальних установ у Львові та області. Наприклад, підряди на понад 150 млн грн від військового госпіталю у Винниках, де вона ремонтує приміщення і дах. Ще на кілька десятків мільйонів гривень фірма отримала замовлень від Львівського обласного перинатального центру, від ліцею імені Героїв Крут, регіонального онкоцентру тощо.

Загалом у 2023 році будівельна фірма «Жовква» отримала державних підрядів на майже 146 млн грн, у 2022 році – на майже 27 млн. З початку 2024 року вона вже уклала договорів на понад 353 млн грн. Варто додати, що дохід фірми від державних тендерів суттєво перевищує інші фінансові надходження і є для неї основним.

36-річний Олег Кузик також є власником будівельної фірми «Екобудінвест плюс», що теж отримала мільйонні підряди від військового госпіталя імені Юрія Липи у Винниках і працює на будівельному ринку понад 10 років.

Окрім того, у 2022 році Олег Кузик заснував ТОВ «Будівельна Ліга Захід» разом із Марком Ткачем, який є керівником низки компаній, пов’язаних із будівельною компанією «Прауд», що будує житлові будинки у Львові і котеджі біля Львова. «Прауд» має польських інвесторів.

У 2015 році Олег Кузик балотувався до Львівської міської та обласної рад від партії «Сила людей», але не пройшов. За даними сервісу YouControl, Олег Кузик неодноразово порушував правила дорожнього руху, зокрема він має штраф за пошкодження об’єктів та інших машин під час ДТП, за водіння у стані алкогольного сп’яніння та інші порушення.