Народний дім у Підберізцях частково ремонтували у 2021 році

Підберізцівська сільська рада замовила ТОВ «Неотехпостач» реконструкцію громадського будинку для розміщення внутрішньо переміщених осіб за 18 млн грн. Торги відбулися в системі електронних закупівель Prozorro, там же оприлюднений підписаний між сторонами договір.

Скріншот оголошення про тендер в системі Prozorro

Хоча в назві тендеру ідеться про розміщення переселенців, у технічній специфікації до тендеру ідеться про реконструкцію народного дому. Зокрема, там хочуть:

встановити нову сцену;

встановити балетні станки і дзеркала;

закупити прожектори, проєктори, колонки;

нові крісла в залу;

стіл для переговорів, офісні крісла тощо.

Також в народному домі в Підберізцях хочуть встановити теплу підлогу, кондиціонери, нові жалюзі і римські штори, поставити нові двері, зокрема – прихованого монтажу, що коштують значно дорожче за звичайні міжкімнатні двері.

У громадській будівлі мають повністю відремонтувати підлоги, стіни і стелю, а також – фасад. Ще хочуть замінити електропроводку, внутрішню і зовнішню каналізаційні мережі, водопровід, освітлення, встановити пожежну сигналізацію, детектори газу, нову сантехніку тощо.

Окрім того, в проєкті передбачені озеленення і благоустрій території: встановлення садових лавок, висадка кленів, перекладання бруківки тощо.

Варто додати, що замовник робіт враховує потреби маломобільних груп населення, тож у народному домі планують встановити підйомник, таблички шрифтом брайля та облаштувати вбиральню для людей з інвалідністю.

Утім ціни на роботи, матеріали і обладнання в кошторисі не вказані.

Що відомо про підрядника

Участь у тендері від Підберізцівської сільради взяла одна фірма – «Неотехпостач». Вона ж і стала переможцем.

У 2011 році фірму заснували Роман Зубик і Юрій Міськів. Останній був бізнес-партнером скандального Ігоря Гринкевича упродовж багатьох років, зокрема, у будівельній компанії «Верховина». У 2015 році засновниками фірми стали Ольга Сліпченко та Ігор Чабан.

У 2021 році, за даними сервісу YouControl, єдиним власником фірми вже був Ігор Чабан. Він також є власником будівельних компаній «Синевир-Нова», що зареєстрована в Ужгороді та «Синевир-Оптима» у Львові.

Упродовж 2016-2018 років фірма «Неотехпостач» отримала три дрібних підряди від різних сільських рад. А з 2018 року вона отримувала підряди через тендери лише від Підберізцівської сільради. Щоправда, вони стосувалися переважно благоустрою і дрібних ремонтів.

Суми договорів становили переважно від 25 тис. грн до 250 тис. грн. Окремі договори укладались на суми в межах 1-1,5 млн грн. У травні 2021 року Підберізцівська сільрада віддала ТОВ «Неотехпостач» підряд на ремонт благоустрою вартістю 3,57 млн грн, у листопаді 2022 року – на 4,3 млн грн, у 2023 році – на 3,9 млн грн, а тепер – одразу на 18 млн грн.

Як розповідав ZAXID.NET, народний дім в селі Підберізці біля Винників – зразок українського модерну, збудований у 1930-х роках. Про архітектора нема точної інформації, фахівці припускають авторство Івана Левинського або Євгена Нагірного за характерними ознаками. Народний дім і досі виконує свою функцію, але будівля пошкоджена через халатне ставлення до спадщини. Її перемалювали у кричущі кольори, двері замінили на пластикові, а під час утеплення фасаду у 2021 році пошкодили декоративні оздоби.

Додамо, що у липні 2024 року Підберізцівська сільська рада провела тендер на ремонт підвалу в місцевому ліцеї для облаштування укриття. В укритті буде ліфт, душові, кухні, спальні місця, а вартість робіт оцінена у 34 млн грн.

Головою Підберізцівської ОТГ є 34-річний Віталій Коваль. Він також є головою Львівського регіонального відділення Всеукраїнської Асоціації ОТГ та головою платформи «Місцеві бюджети та фінанси». Утім договір на реконструкцію народного дому в Підберізцях підписаний не головою, а секретаркою ради Ольгою Кутною.