Ліцей у Підберізцях, в якому буде протирадіаційне укриття за майже 35 млн грн

Підберізцівська сільська рада на Львівщині наприкінці липня провела тендер на капітальний ремонт сільського ліцею з облаштуванням протирадіаційного укриття. В торгах перемогла фірма зі Львова «КББ-Буд», що зголосилася виконати роботи за 34,3 млн грн. Сільрада оприлюднила намір підписати із нею договір.

У технічному завданні, розміщеному на сторінці торгів в системі Prozorro, ідеться про капітальний ремонт Підберізцівського ліцею із закупівлею та встановленням специфічного обладнання та меблів. Серед іншого, у підвалі школи підрядник має облаштувати протирадіаційне укриття.

В укриття можна буде спуститися ліфтом, тут буде місце для навчання дітей, а також 20 двоярусних ліжок, дві великі повноцінні кухні з плитою, мікрохвильовкою тощо, санвузли з гігієнічним душем, комп’ютерна мережа, відеонагляд і навіть дзеркала.

В укритті також прокладуть нову систему водопостачання і водовідведення, електричну проводку, систему опалення, пожежну сигналізацію і сигналізацію загазованості.

Згідно з технічним завданням, в укритті мають бути передбачені зручності для маломобільних людей, зокрема, санвузол, відповідне ознакування обладнання.

В інших приміщеннях ліцею замінять вікна і двері, підвісну стелю, обладнають кабінет фізики, медичний кабінет, встановлять сповивальний столик і закуплять мультимедійні дошки, проектор, ноутбук, акустичну систему і штори.

ТОВ «КББ-Буд» має завершити капітальний ремонт Підберізцівського ліцею з облаштуванням протирадіаційного укриття до 31 травня 2025 року.

Підберізцівський ліцей розрахований на понад 200 школярів. Зараз у ньому навчаються близько 180 учнів 1-11 класів. Ліцей належить Підберізцівській сільській раді. Саме село, в якому живуть приблизно 1200 мешканців, розташоване за 17 км від Львова.

Що відомо про підрядника

ТОВ «КББ-Буд», за даними сервісу YouControl, зареєстроване понад 6 років тому львівською адвокаткою Наталією Турчин і підприємцем Степаном Біляком. Степан Біляк також зареєстрований як фізична особа підприємець і займається сантехнічними роботами. Він неодноразово виконував роботи для Підберізцівської сільради.

ТОВ «КББ-Буд» із 2018 року отримало 28 підрядів від сільради Підберізців на суму 91,2 млн грн. Для порівняння, за результатами участі в торгах від інших громад фірма уклала договорів на 2,5 млн грн.

Наталія Турчин – львівська адвокатка. Вона також є співвласницею СТО у Києві і партнеркою в адвокатському бюро «Лілія Оприск і партнери», яким керує дружина Зоряна Оприска – судді Жовківського районного суду.