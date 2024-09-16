Наслідки повені в Австрії

Через сильні повені у Європі до України не може повернутися група дітей, які брали участь міжнародних олімпіадах у Австрії. Як повідомили у МЗС у понеділок, 16 вересня, наразі посольства України в Австрії та Угорщині працюють над поверненням дітей додому.

Зазначається, що в Австрії наразі перебувають 27 дітей з України, які через негоду не можуть повернутися додому. Діти брали участь у міжнародних олімпіадах з фізики, астрономії та хімії. Групу дітей супроводжують двоє керівників.

«Ситуація перебуває на контролі посольства України в Австрії. Консули підтримують контакт з двома супроводжуючими особами, керівниками групи 27 дітей», – йдеться у повідомленні.

Українські дипломати забезпечили харчування для дітей та їхнє розселення у готель. Посольства України в Австрії та Угорщині наразі опрацьовують варіанти повернення дітей в Україну.

«Ми пишаємося нашими переможцями всеукраїнських і міжнародних олімпіад з фізики, астрономії та хімії і докладемо усіх зусиль, щоб попри негоду вони змогли безпечно повернутися з Австрії до України», – наголосили у МЗС.

Нагадаємо, внаслідок Генуезького антициклону «Боріс» у країнах Центральної Європи з 14 вересня фіксують рясні опади дощу та снігу, що спричинили суттєве підняття води у річках. Через сильні повені загинуло щонайменше 17 людей у Румунії, Польщі, Австрії та Чехії, повідомляє The Guardian.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що Україна направить до Польщі рятувальників, які допомагатимуть із ліквідацією наслідків негоди.