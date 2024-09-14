Повінь у місті Прудник Опольського воєводства на півдні Польщі

Генуезький антициклон «Боріс» приніс у Європу рясні опади дощу та снігу, унаслідок яких рівень води у ріках суттєво піднявся. Надзвичайні ситуації фіксують у Румунії, Польщі. Австрії, Чехії та Німеччині. Четверо людей загинуло в Румунії, одна – у Швейцарії внаслідок падіння дерева.

Румунія: четверо загиблих

У Румунії через повінь, спричинену сильним дощем, загинули чотири людини. Як повідомили в суботу рятувальники, у південно-східному регіоні Галац виявлено чотирьох загиблих. За повідомленнями ЗМІ, люди вилазять на дахи будинків через високий рівень води, який сягає 1,7 метра. Однією з жертв став чоловік, який через хворобу був прикутий до ліжка і не зміг врятуватися.

Загалом по всій країні довелося рятувати десятки людей. На відео рятувальників показали десятки будинків уздовж Дунаю, які опинилися під водою.

Польща: рівень води у річках піднявся на два метри вище критичного

Найбільш критична ситуація у місті Ґлухолази Опольського воєводства, що на півдні Польщі. Вода у ріці Бяла Глухолазка піднялась на два метра вище критичного рівня, оголошено евакуацію кількох сотень мешканців міста та нвколишніх сіл. Рятувальники стверджують, що ситуація контрольована. Третій найвищий рівень небезпеки оголошено для Опольського, Сілезького, Малопольського і Нижньосілезьке воєводств.

Австрія: у деяких регіонах за два дні випала понад місячна норма дощу

Упродовж останніх двох днів вся територія Австрії потерпає від сильні дощів, які супроводжуються штормовими вітрами. За даними Geosphere Austria, кількість дощів за останні кілька днів уже значно перевищила середній рівень вересня в деяких регіонах. Наприклад, у Вейері, Верхня Австрія (район Штайр-Ланд) від ранку четверга до суботи вже випало близько 170 літрів на квадратний метр (у середньому у вересні це близько 140 літрів на квадратний метр).Критична ситуація в Кампі (Нижня Австрія), у Штирії понад 4000 домогосподарств без електропостачання. Метеорологи прогнозують погіршення погоди. У Тіролі фіксують аномальну кількість снігу, як для вересня. Канцлер Австрії не відкидає можливості повторення повеней, подібних до тих, що були в 2002 або 2013 роках.

На відео – рівень води у ріці Зальцах, яка протікає через Зальцбург.

Чехія: рівень води у річках піднімається

Найскладніша ситуація наразі у Моравсько-Сілезькому та Пардубіцькому краях на півночі Чехії. Найбільше викликів місцеві рятувальники отримують на очищення доріг і залізниць від повалених штормовим вітром дерев – зафіксовано 1127 викликів. Ситуація має тенденцію до погіршення, рівень води у річках піднімається, рятувальники будують протипаводкові бар’єри на берегах, кілька доріг вже перекриті для руху транспорту. У Празі через підтоплення закрили одну зі станцій метро. Без електрики у Чехії залишаються 60 тис. домогосподарств. Найбільше постраждав адміністративний регіон навколо Усті-над-Лабем на північному заході країни на кордоні з Саксонією. Лише там тимчасово знеструмлено понад 20 тис. домогосподарств.