За прогнозами метеорологів, погодні умови погіршуватимуться

Інтенсивні дощі та снігопади майже у всіх регіонах Австрії призвели до перекриття частини автодоріг та залізниць. Особливо складні умови на сході країни. Вже зараз багато транспортних шляхів залишаються закритими. Рясні опади в Європу приніс генуезький антициклон «Боріс».

Селевий потік перекрив залізничну лінію між Фрідбергом та Аспангом у Нижній Австрії. На місці тривають роботи з розчищення колії. Через сильні снігопади залізнична лінія між Бад-Хофгаштайн і Бад-Гаштайн залишиться закритою до понеділка. Після нічної хуртовини рятувальникам довелося прибирати дерева, які, обтяжені мокрим снігом, почали нахилятися на контактну мережу.

Ситуація на дорогах не краща. У четвер ввечері в Пінцгау на сході країни повалені дерева перекрили кілька місцевих і національних доріг. Аналогічна ситуація на трансальпійському маршруті від Фуш-ан-дер-Гросглокнерштрасе до Хайлігенблут-ам-Гросглокнер. Ця дорога залишатиметься закритою протягом усіх вихідних. Дорожні служби попереджають, що якщо снігопад продовжиться, може виникнути небезпека сходження лавин.

Генуезький антициклон також дає про себе знати в альпійських регіонах Австрії. У районі Обертауерн вже випало майже півметра свіжого снігу, і за прогнозами синоптиків, інтенсивні опади припиняться лише в неділю. Товщина снігового покриву може збільшитися до двох метрів.

Влада Відня рекомендує у вихідні дні уникати берегів річок Лізінг та Вінфлюс, що протікають через столицю, рівень води в яких може надзвичайно швидко піднятися. У свою чергу, Австрійська залізниця радить відкласти поїздки поїздами. Австрійський автомобільний клуб нагадує, що під час подорожі в гори на автомобілі необхідно брати з собою ланцюги.

За прогнозами метеорологів, погодні умови погіршуватимуться, прогнозують, що дощі в Австрії можуть йти безперервно до понеділка або вівторка.

Найсильніші опади очікуються в Тірольській низовині, федеральній землі Зальцбург, Верхній та Нижній Австрії, Верхній Штирії та Відні аж до півночі Бургенланду. На цих територіях може випасти від 100 до 200 літрів опадів на квадратний метр. Локально можлива кількість опадів до 300 літрів. Метеорологи також попереджають про вітер. Під час штормів він може досягати поривів до 90 км/год.

Від сильних дощів, що супроводжуються поривами вітру, потерпає також південь Польщі. Рівень води у річках Нижньої Сілезії почав швидко зростати п’ятницю, 13 вересня. Критична ситуація спостерігається в Опольському воєводстві, де оголошено ризик затоплення вже у семи місцевостях, ще у двадцяти – оголошено попередження про можливе затоплення.

Синоптики Інституту метеорології та водного господарства оголосили попередження найвищого третього рівня небезпеки для Опольського, Сілезького, Малопольського і Нижньосілезьке воєводств.

Зима також прийшла і у горах Крконоше. За даними місцевої Гірської волонтерської рятувальної служби, сніговий покрив на гірських вершинах становить понад 10 см, а в заметах – до 30 см. У багатьох місцях з'явилася ожеледиця. Видимість подекуди може становити до 100 метрів. Рятувальники звертаються до туристів з проханням бути максимально обережними. Плануючи маршрути у верхніх частинах Крконоше, важливо враховувати поточні погодні умови. Крім того, рекомендується мати при собі відповідний одяг і взуття для зимових умов, шапку, рукавички, теплі напої та продукти харчування, трекінгові палиці та кішки, а також засоби захисту очей.