У суботу, 14 вересня, у Львові та на території Львівської області очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про сильні дощі та грози протягом дня, а також про шквальний вітер.

За прогнозом погоди львівського гідрометцентру, у суботу, 14 вересня, у Львові буде гроза. Вдень значний дощ (15-49 мм за 12 год і менше), пориви вітру до 17 – 22 м/с. Денна температура повітря становитиме максимально до 19°С, а вночі – до 17°С.

На території Львівської області також прогнозують значні дощі протягом дня, а також грози, сильні вітри та місцями шквали подекуди до 17 – 22 м/с. Температура вночі 12 – 17°С, вдень 14 – 19°С тепла.