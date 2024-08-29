Синоптики розповіли, якою буде погода у перший місяць осені
Новини Львова від ZAXID.NET за 29 серпня
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У четвер, 29 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Подорожчає за готівку. Із 1 вересня у Львові зросте вартість проїзду в громадському транспорті.
- Заклали капсулу. При лікарні святого Луки зведуть Центр ментального здоров'я.
- Боровся з раком головного мозку від початку великої війни. Дитина, якій львівські медики успішно пересадили кістковий мозок, готується до першого класу.
- «Хрест Героя». У Львові 24-та бригада вручила нагороди родинам загиблих побратимів.
- Осінь вже близько, однак тепло збережеться. За прогнозами синоптиків вересень розпочнеться зі спеки.
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