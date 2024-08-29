За ремонт в селах Черниця і Київець підприємець мав отримати понад удвічі більше, ніж за два роки роботи

26 серпня Центр фінансово-господарського забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільради на Стрийщині розірвав два договори на ремонт з облаштуванням укриттів, укладені 9 серпня з підприємцем Василем Гуралем. Про це ZAXID.NET повідомив керівник Центру Роман Цар у відповідь на запит.

Ідеться про ремонт підвальних приміщень Народного дому в селі Черниця та про капітальний ремонт підвалу школи в селі Київець. Загальна сума договорів становила понад 11 млн грн.

13 серпня на ZAXID.NET вийшла новина про укладені договори. У ній ішлося про те, що до договорів на велику суму не додані кошториси на виконання робіт – тобто ціни на матеріали приховані.

Василь Гураль отримує підряди від Розвадівської сільради із 2016 року, проте їхні суми становили 100-200 або 300-600 тис. грн. Сума найбільшого підряду, отриманого Василем Гуралем від Розвадівської сільради, становила 2,1 млн грн.

Ці підряди стосувалися переважно благоустрою, постачання матеріалів, ремонтів каналізації та ремонтів доріг. Тобто досвіду для ремонту підвальних приміщень з облаштуванням укриття підприємець не мав, що не завадило йому без конкуренції перемогти в торгах на 11 млн грн.

15 серпня сайт «Наші гроші» також написав про договори на ремонт в селах Київець і Черниця. У публікації ішлося про те, що замовник у тендерній документації дозволив не подавати із пропозицією кошториси. Це дозволило Василю Гуралю не оприлюднювати підсумкові відомості ресурсів, тож перевірити ціни будівельних матеріалів на завищення стало неможливо.

23 серпня ZAXID.NET звернувся до Центру фінансово-господарського забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільради із запитом про надання кошторисів на ремонт підвалів в селах Черниця і Київець та документів, на основі яких вони розраховані. У відповідь на запит керівник Центру Роман Цар 28 серпня повідомив, що договори на ці ремонти із Василем Гуралем розірвані. Угоди про розірвання попередніх договорів за згодою сторін підписані 26 серпня.

Додамо, що Романа Царя судять за статтями «Службове підроблення» і «Привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем».