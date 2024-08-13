Одне з укриттів відремонтують в школі села Київець

Розвадівська сільрада на Стрийщині 9 серпня уклала два договори на ремонт приміщень, що використовуються як укриття. Ідеться про підвал Народного дому в селі Черниця та про капітальний ремонт підвалу школи в селі Київець.

Договори за результатами тендерів в системі електронних торгів Prozorro укладені із ФОП Василем Гуралем. Підприємець упродовж багатьох років отримує підряди від Розвадівської сільради, але вперше – на таку велику суму – понад 11 млн грн загалом.

Василь Гураль був єдиним учасником обох торгів. В тендері на ремонт шкільного підвалу він запропонував виконати роботи за 7,57 млн грн, що майже на 2 млн менше від очікуваної вартості робіт. У тендері на ремонт в селі Черниця Василь Гураль зменшив ціну майже на 300 тис. грн – до 3,71 млн грн.

В обидвох договорах прописано, що Василь Гураль має завершити ремонти і облаштувати укриття до кінця 2024 року. Ідеться про:

облаштування каналізації;

встановлення унітазів, душових та умивальників (в більшому обсязі – в шкільному укритті);

облаштування вентиляції;

електропостачання;

встановлення пожежної сигналізації;

капітальний ремонт підлоги і стін;

встановлення дверей;

гучномовці тощо.

Гарантія на виконані роботи має становити 10 років. У разі, якщо замовник робіт виявить, що підрядник використовує неякісні матеріали, Василь Гураль має все переробити за власний кошт.

Локальні кошториси до договору не додані, тож поки перевірити відповідність прописаних у них цін ринку неможливо.

Додамо, що замовником робіт є Центр фінансово-матеріального та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської ОТГ Стрийського району. Його директора Романа Царя судять за статтями «Службове підроблення» і «Привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем».

Василь Гураль отримує підряди від Розвадівської сільради із 2016 року. Переважно це були договори на невелику суму за благоустрій, постачання матеріалів, ремонт каналізації тощо. Ішлося про суми 100-200 або 300-600 тис. грн.

Згодом Василь Гураль отримував підряди на ремонт доріг. Один із них став найдорожчим в його кар’єрі – ішлося про 2,1 млн грн за договором від 2023 року. Загалом середня ціна підписаних Василем Гуралем і Розвадівською сільрадою договорів становить 5 млн грн на рік.

Тобто за ремонт укриттів в селах Черниця і Київець до кінця року він може заробити понад удвічі більше, ніж за два роки роботи – 11 млн грн. Підприємець раніше володів часткою ТОВ «Промкомплектбуд», що також отримувала підряди лише від Розвадівської сільради. Торік Василь Гураль вийшов із учасників фірми.

Василь Гураль, за даними сервісу YouControl, раніше притягався до відповідальності за побої та ДТП.

Нагадаємо, Підберізцівська сільська рада замовила будівництво протирадіаційного укриття з ліфтом, ліжками і кухнею за 34 млн грн.