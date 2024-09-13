Побудувати огорожу планують за рік

Польща розпочала спорудження електронного бар'єра на річці Буг на кордоні з Білоруссю. Про це повідомили у прикордонній службі Польщі 13 вересня.

В Люблінському воєводстві 13 вересня розпочали спорудження електронного бар'єра на прикордонній річці Західний Буг. Загальна довжина загородження становитиме приблизно 172 км. Речник коменданта Надбужанського відділу Прикордонної служби капітан Даріуш Сеніцький повідомив, що наразі встановлюють стовпи під камери відеоспостереження, які будуть частиною електронного загородження.

«Приблизно 1800 стовпів під відеокамери, приблизно 4500 камер денного і нічного відеоспостереження та термовізійних і спеціальні датчики, що викривають різні фізичні риси об’єктів», – зазначив він.

Планують, що побудують огорожу за рік, його вартість становить 279 млн злотих (понад 65 млн євро).

Польсько-білоруський кордон

У 2022 році Польща добудувала 5,5-метрову огорожу довжиною 186 км на Підляській ділянці кордону з Білоруссю.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у травні 2024 року заявив, що уряд виділить 11 млрд злотих (2,47 млрд євро) на зміцнення східного кордону. За його словами, на кордоні з Білоруссю відбувається прогресуюча гібридна війна, адже упродовж тривалого часу кордон атакували десятки нелегалів.

Також повідомляли, що держави Балтійського регіону, а також Польща та Норвегія домовилися створити «стіну безпілотників», покликану захистити зовнішні кордони країн.