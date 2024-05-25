Литва запропонувала посилити кордон дронами коштами Євросоюзу

Держави Балтійського регіону, а також Польща та Норвегія домовилися створити так звану «стіну безпілотників», покликану захистити зовнішні кордони країн. За словами міністерки внутрішніх справ Литви Агне Білокайте, профінансувати такий проект може Євросоюз, повідомило у суботу, 25 травня, литовське агентство LRT.

Про задум створити «стіну дронів» Агне Білокайте повідомила у п’ятницю, 24 травня, після зустрічі з міністрами внутрішніх справ Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії та Норвегії. Під час зустрічі представники країн обговорили захист зовнішніх кордонів від провокацій «недружніх країн».

«Це абсолютно нова річ – "стіна з дронів" від Норвегії до Польщі, метою якої буде захист нашого кордону за допомогою дронів та інших технологій. Не лише за допомогою фізичної інфраструктури, систем спостереження, але і з використанням дронів та інших технологій, які б дозволили нам захищатися також від провокацій з боку недружніх країн та запобігати контрабанді», – повідомила Агне Білокайте.

За словами Агне Білокайте, профінансувати проект для захисту кордонів Балтійських країн може Євросоюз. Водночас посадовиця не уточнила, коли цей проект планують реалізувати.

Міністерка зазначила, що Литва вже має плани посилити охорону кордону за допомогою БпЛА. Зокрема, у Службі охорони державного кордону вже створили підрозділ безпілотників, а також стартували закупівлі додаткових дронів та антидронових систем.

Про зміцнення кордону сьогодні говорили також у Польщі під час урочистої присяги солдатів та святкування 11-ї Малопольської бригади територіальної оборони в Лимановій.

«Ми будемо зміцнювати східний кордон. Це буде балтійська лінія разом з Литвою, Латвією та Естонією. Ми розпочали найбільшу операцію "Схілний щит". Таких укріплень не було на жодному кордоні з 1945 року. Це буде найбільша в історії операція зі зміцнення польського кордону. Там будуть укріплення, але, перш за все, найсучасніше обладнання», – заявив віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, оголошуючи про будівництво укріплень на кордоні.

Міністр також додав, що у збройних силах Польщі створять війська безпілотників.

«Ми створимо війська безпілотників. Кожен підрозділ буде оснащений повітряними, водними та підводними безпілотниками. Це вимога часу, це те, до чого ми покликані», – повідомив Владислав Косіняк-Камиш.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на кордоні із Білоруссю повідомив, що уряд виділить 11 млрд злотих (2,47 млрд євро) на зміцнення східного кордону. Він додав, що немає ніяких обмежень на ресурси для цієї мети.

Туск також заявив, що «на кордоні з Білоруссю відбувається прогресуюча гібридна війна». Нагадаємо, що упродовж тривалого часу щодня кордон з Польщею з боку Білорусі атакують десятки нелегалів. Кількість спроб нелегального перетину білорусько-польського кордону становить від кількох десятків до кількох сотень на добу. Нелегалам активно допомагають білоруські прикордонники, які роздають їм інструменти для різки металу, драбини та інші речі, необхідні для перетину кордону.

Зазначимо, Литва та Польща мають спільний кордон з союзною Росії Білоруссю, а Латвія межує і з країною-агресоркою, і з Білоруссю. Естонія та Фінляндія також мають кордони з Росією та раніше закрили пункти пропуску на в’їзд росіян. Водночас Норвегія, яка долучилася до створення «стіни дронів», не має спільного кордону ні з Росією, ані з Білоруссю.