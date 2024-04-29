Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звинуватили Росію у глушінні сигналу GPS над Балтійським морем. Міністри наголошують, що такі дії можуть призвести до авіакатастрофи. Про це повідомляє Financial Times, пише у понеділок, 29 березня, «Європейська правда».

За словами глав МЗС країн Балтії, протягом останніх тижнів Росія все частіше почала глушити сигнал GPS в регіоні Балтійського моря. Це може призвести до авіакатастрофи.

«Якщо хтось вимикає фари, коли ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів стає занадто небезпечною, щоб її ігнорувати», – зауважив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що країни Балтії обговорять дії Росії із союзниками. За його словами, Таллінн розглядає глушіння GPS як частину ворожої діяльності Росії.

«Такі дії є гібридною атакою та становлять загрозу для нашого народу й безпеки, і ми не будемо їх терпіти», – заявив Маргус Тсахкна.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що, відповідні установи держави перебувають на зв'язку з колегами в інших країнах, адже Рига серйозно ставиться до таких інцидентів.

Financial Times із посиланням на неназваного посадовця пише, що таким чином Росія намагається захистити Калінінград від нібито потенційних атак українських БпЛА.

Експерти кажуть, що протягом останніх місяців через глушіння GPS постраждали десятки тисяч цивільних рейсів. Крім того, глушіння GPS в регіоні перешкоджає сигналам, що використовують судна в Балтійському морі. Це також впливає на всіх користувачів GPS в регіоні, зокрема, перешкоджає сигналам, що використовують судна в Балтійському морі.

Зазначимо, що за даними естонського сайту новин ERR, літак фінської компанії Finnair, що прямував з Гельсінкі до Тарту (Естонія) у ніч на п'ятницю, 26 квітня, не зміг приземлитися в аеропорту Тарту через перешкоди GPS з боку Росії та повернувся до Гельсінкі. Зазначається, що в аеропорту Тарту немає систем, які дозволяли б приземлитися без GPS.

Нагадаємо, у березні 2024 року агенція Reuters, посилаючись на джерело в британському уряді, повідомила, що Росію підозрюють у глушінні супутникового сигналу літака, на якому міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс летів з Польщі. Сигнал GPS на літаку не працював протягом близько 30 хвилин в той момент, коли літак пролітав поблизу Калінінградської області Росії.