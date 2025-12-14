Внаслідок атаки 12 людей загинули, 29 отримали поранення

У неділю, 14 грудня, на пляжі в австралійському Сіднеї, на якому святкували Хануку, двоє чоловіків влаштували стрілянину. Внаслідок теракту загинули щонайменше 12 людей, повідомило австралійське медіа ABC.

На відео, які поширили у соцмережах, чути постріли на одному з пляжів Сіднею та людей, що тікають від стрільців. На іншому відео з місця події видно двох чоловіків у чорному одязі, які стріляли по людях.

У мережі також поширили відео, на якому видно, що один з цивільних чоловіків непомітно наблизився до нападника, схопив його та роззброїв. Відібравши рушницю у стрільця, цивільний штовхнув його на землю та спрямував зброю на нього.

Після того як нападник почав відходити, до нього підбіг ще один цивільний та кинув щось у нього. На кадрах також видно другого стрільця, який продовжував стріляти по людях.

Телеканал 7News показав чоловіка, який роззброїв терориста – ним виявився 43-річний мусульманин Ахмед Аль Ахмед. Він отримав поранення в руку та госпіталізований.

«Цей чоловік — справжній герой, і я не маю жодних сумнівів, що завдяки його хоробрості сьогодні ввечері вижило багато-багато людей», – сказав прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс.

Внаслідок теракту загинули щонайменше 12 людей. Ще 29 зазнали поранень. Серед загиблих – один зі стрільців.

Поліція ідентифікувала стрілянину як терористичний акт. Другого стрільця затримали.

На теракт у Сіднеї відреагувала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, яка повідомила, що в українському Кабміні запалили Ханукію.

«На жаль, цей день затьмарений трагічною новиною. Україна – разом з народом Австралії після сьогоднішнього жахливого теракту в Сіднеї. Висловлюємо найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих. Біль цієї втрати поділяють усі вільні люди, які знають, як раптово насильство руйнує звичний ритм життя», – повідомила Свириденко.

Зазначимо, Ханука – восьмиденне єврейське свято, яке розпочалося 14 грудня.