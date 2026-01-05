Жінка в’їхала в паркан, забрала номерні знаки і втекла

Дружина колишнього директора Львівського державного заводу «ЛОРТА» Володимира Чауса Валентина Денисова спричинила ДТП у центрі Львова та втекла. Перехожі зафіксували на відео, як вона повернулась на місце інциденту, аби забрати номерні знаки. Зараз її розшукує патрульна поліція. Самого Володимира Чауса підозрюють у розкраданні запчастин до ППО.

Відео інциденту з Валентиною Денисовою опублікували в міських телеграм-каналах у суботу, 3 січня. На них жінка йде тротуаром по вул. Кобилянської з номерним знаком у руках. Зі слів очевидців, водійка в’їхала у паркан, знесла секцію та втекла з місця ДТП. Від’їхавши на кілька метрів, вона повернулася, аби забрати номерний знак, який потрапив на камери.

Номерний знак ВС 3278 ЕМ зареєстрований на Mercedes-Benz E250 2015 року випуску. За даними ZAXID.NET, за кермом була дружина колишнього директора Львівського державного заводу «ЛОРТА» Володимира Чауса Валентина Денисова. Цей автомобіль він вказував у декларації про доходи за 2021 рік. Тоді цей Mercedes-Benz E250 був записаний на самого Володимира Чауса, а його декларована вартість становила 1,6 млн грн. За даними з відкритих джерел, у вересні 2023 року цей автомобіль переоформили за договором дарування.

Судячи з судових ухвал, Володимир Чаус переписав в тому числі це майно на дружину, аби уникнути арешту автомобіля в межах кримінального провадження, адже приблизно в той період він отримав підозру в розкраданні виготовлених з цінних металів запчастин до комплексів ППО. Збитки державі сягнули близько 2,4 млн грн.

У пресслужбі патрульної поліції ZAXID.NET повідомили, що правоохоронці шукають винуватицю ДТП. Після її ідентифікації патрульні складуть відповідний протокол.

У Галицькій районній адміністрації ZAXID.NET повідомили, що за фактом пошкодження турнікетного огородження та частково тротуарного покриття в наслідок ДТП 3 січня РА скерувала лист в патрульну поліцію. Винуватиця може добровільно відшкодувати місту близько 25 тис. грн.

У 2017 році Валентину Денисову вже судили за вчинення ДТП на Mercedes-Benz E250 на вул. Чупринки. Тоді Франківський районний суд оштрафував її на 340 грн.

Додамо, що Володимир Чаус очолював Львівський державний завод «Львівське об'єднання радіотехнічної апаратури» з 2018 до грудня 2022 року. Слідство у його справі про розкрадання запчастин до ППО ще не завершене.