Володимир Чаус керував оборонним підприємством перед повномасштабним вторгненням

СБУ та БЕБ викрили колишнього керівника Львівського державного заводу «ЛОРТА» Володимира Чауса на розкраданні виготовлених з цінних металів запчастин до комплексів ППО. Збитки державі сягнули близько 2,4 млн грн. Екс-керівника перевіряють за можливу співпрацю з Росією.

Як повідомили в СБУ Львівщини та спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, розкрадання відбулося ще до початку повномасштабної війни.

«Встановлено, що до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО. Потім він привласнював списані деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів», – повідомили в СБУ Львівщини 25 вересня.

На заводі розкрадали комплектуючі для обчислювальних комплексів ППО

За даними правоохоронців, незаконна діяльність посадовця призвела до фактичного розкомплектування декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 млн грн. Експертиза підтвердила факти злочинної схеми. Як розповіли у БЕБ, у списаних запчастинах містилося близько 2 кг золота, 23 кг срібла, 102 г платини, 65 г паладію, 15 г родію.

Екс-керівнику заводу повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ). Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми, заборона обіймати певні посади та конфіскація майна.

СБУ перевіряє, чи співпрацював екс-керівник заводу з російськими спецслужбами.

Правоохоронці не розголошують назву підприємства та прізвище причетного до розкрадання запчастин ППО керівника. За даними ZAXID.NET, підозрюваним є колишній 73-річний директор Львівського державного заводу «ЛОРТА» Володимир Чаус.