Контрозвідка СБУ викрила 39-річного мешканця Нововолинська, колишнього власника фірми «Сварком» Миколу Кривецького на привласненні близько 400 тис. грн державних коштів, призначених для ремонту військової техніки на оборонному підприємстві у Львові. У 2020 році фірма виграла тендер, а після отримання авансу 400 тис. грн оголосила про банкрутство.

«За даними слідства, через систему публічних закупівель, чоловік дізнався про проведення тендеру на придбання обладнання, призначеного для ремонтно-відновлювальних робіт військової техніки. Згодом підприємець заявив про можливість здійснення такої поставки при умові авансового платежу. Одержавши кошти від оборонного підприємства, зловмисник провів умисне банкрутство та реорганізацію своєї фірми», – повідомили в СБУ Львівщини 21 вересня.

За даними прокуратури у сфері оборони Західного регіону, підприємець отримав авансовий платіж майже 400 тис. грн (80% від суми угоди) та заволодів цими коштами.

Затриманому повідомили про підозру в привласненні та розтраті майна (ч.4 ст.191 ККУ). Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Правоохоронці не розголошують назву фірми та прізвище підозрюваного у розкраданні державних коштів. За даними ZAXID.NET, підозру оголосили мешканцю Нововолинська Миколі Кривецькому.

За інформацією аналітичної платформи YouControl, до 2021 році він був засновником ТОВ «Сварком». У 2021 році ця фірма змінила назву на ТОВ «Пекс-Ужгород», перереєструвалася з Ужгорода до Києва, також змінився її керівник.