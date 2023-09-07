Національне антикорупційне бюро повідомило бізнесмену Ігорю Коломойському про ще одну підорзу – у заволодінні 9,2 млрд грн «ПриватБанку», який належав йому до грудня 2016 року. Про це прес-служба НАБУ повідомила в четвер, 7 вересня.

Окрім Коломойського, підозру отримали ще п’ятеро учасників злочинної групи. За версією НАБУ, в січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Ігор Коломойський розробив план заволодіння грошима банку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі фінустанови. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

«Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара "ПриватБанку"», – сказано в повідомленні.

Серед підозрюваних у цій справі, крім Коломойського:

колишній Голова Правління «ПриватБанку» Олександр Дубілет;

заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з «ПриватБанком»;

заступниця Голови Правління «ПриватБанку» – директорка казначейства Людмила Шмальченко;

начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства «ПриватБанку» Надія Конопкіна;

заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу «ПриватБанку».

НАБУ не повідомило імен підозрюваних, однак частину їх вдалося встановити на основі публічно доступної інформації. Їхні дії правоохоронці кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу:

191 (привласнення, розтрата майна);

209 (легалізація грошей, одержаних злочинним шляхом);

366 (службове підроблення).

Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з «ПриватБанком» затримали у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

Як нагадали в НАБУ, це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Там також нагадали, що в лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили екс-посадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн доларів (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам «ПриватБанку» злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.

Нагадаємо, вранці 2 вересня Ігорю Коломойському оголосили підозру у шахрайстві та відмиванні грошей. За даними слідства, впродовж 2013-2020 років Коломойський вивів за кордон 500 млн грн. Увечері 2 вересня суд арештував Коломойського на два місяці. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.