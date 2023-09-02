Ігорю Коломойському оголосили підозру у шахрайстві та відмиванні грошей
За даними слідства, впродовж 2013-2020 років Коломойський вивів за кордон пів мільярда грн
Співробітники Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки і Офісу генпрокурора зранку у суботу, 2 вересня вручили українському олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Про це повідомили прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора України 2 вересня.
Як розповіли в СБУ, встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 190 (шахрайство);
- ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.
Як уточнили в Офісі генпрокурора, за даними слідства, підозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 млн грн. А надалі незаконні грошові кошти легалізував.
Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року Високий суд Англії та Уельсу постановив, що докази свідчать про шахрайство та відмивання грошей з компанії за участі Ігоря Коломойського. Суд постановив, що олігархи використовували фіктивні договори, щоб прикриватися виводом коштів з банку.
До слова, раніше Україна націоналізувала, частину підприємств, що належать Ігорю Коломойському, зокрема, «Укрнафту» та «Укртатнафту», які є найбільшими в Україні нафтодобувними і нафтопереробними підприємствами.