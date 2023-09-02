Ігор Коломойський отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу

Співробітники Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки і Офісу генпрокурора зранку у суботу, 2 вересня вручили українському олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Про це повідомили прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора України 2 вересня.

Як розповіли в СБУ, встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 190 (шахрайство);

ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, за даними слідства, підозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 млн грн. А надалі незаконні грошові кошти легалізував.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Високий суд Англії та Уельсу постановив, що докази свідчать про шахрайство та відмивання грошей з компанії за участі Ігоря Коломойського. Суд постановив, що олігархи використовували фіктивні договори, щоб прикриватися виводом коштів з банку.

До слова, раніше Україна націоналізувала, частину підприємств, що належать Ігорю Коломойському, зокрема, «Укрнафту» та «Укртатнафту», які є найбільшими в Україні нафтодобувними і нафтопереробними підприємствами.