Обшуки проходять, ймовірно, в резиденції Ігоря Коломойського в Буковелі

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшуки у помешканні Ігоря Коломойського у Буковелі. Про це 1 лютого повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах, опублікувавши відповідні фото.

За даними «Української правди», обшуки відбуваються в межах розслідування махінацій навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.

Пізніше в СБУ факт обшуків підтвердили та повідомили, що правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». За версією слідства, посадовці компаній виводили великі партії нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилялись від сплати податків та створювали заборгованість нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

«За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень», – повідомили в СБУ.

Зазначимо, у вересні стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) провели обшуки в помешканні Коломойського в Буковелі. Обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн за цінами 2015 року.

Раніше САП та НАБУ оголосили підозри щодо фінансових махінацій, зокрема колишньому голові правління «Укрнафти», колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки «Укрнафти», колишній керівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти й нафтопродуктів ПАТ «Укрнафти», колишнім директорам п’яти комерційних підприємств (одного з них затримали).

Нагадаємо, що раніше Україна націоналізувала, частину підприємств, що належать Ігорю Коломойському, зокрема, «Укрнафту» та «Укртатнафту», які є найбільшими в Україні нафтодобувними і нафтопереробними підприємствами.