Коломойський втратив за час війни половину своїх статків
Бізнесмен Ігор Коломойський перестав бути мільярдером
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Ігор Коломойський цьогоріч втратив понад половину своїх статків, оцінка яких впала до 850 млн доларів. Про це повідомляє Forbes.
Так, найбільшу частку в активах Коломойського становлять нафтові компанії мільярдера у вигляді «Укрнафти» та «Укртатнафти». У листопаді ці підприємства були відчужені державою та передані в управління Міністерства оборони. Крім 500 заправок «Укрнафти», які були відчужені, група «Приват» зберегла близько 1000 АЗС, які оцінюються у 150 млн доларів.
Таким чином, оцінка нафтових та газовидобувних активів Коломойського з 920 млн дол у листопаді торік впала до 180 млн дол на листопад цьогоріч.
Інша основа бізнесу групи «Приват» у вигляді металургійних активів (Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи) знецінилася вдвічі, з 310 млн дол до 120 млн дол.
Медіаактиви, представлені часткою Коломойського у «Групі 1+1», також знецінилися вдвічі, до 70 млн доларів. Завод «Дніпроазот», що виробляє азотні добрива, впав в оцінці з 50 млн доларів до 30 млн доларів.
Також до скорочення статків бізнесмена додалося падіння вартості активів в енергетиці («Полтаваобленерго», «Сумиобленерго», «Чернігівобленерго» та «Дніпрообленерго») – з 60 до 20 млн дол. Частки в Іллічівському морському рибному порту та Чорноморському паливному термінали вдвічі знецінилися до 20 млн дол.
Як наслідок, якщо на листопад 2021 року статки Коломойського оцінювалися у 1,95 млрд доларів, то на листопад 2022 року він перестав бути мільярдером, адже статки скоротилися до 850 млн доларів. Востаннє його статки оцінювались тижче мільярда доларів ще в 2008 році.