Оцінка статків Коломойського впала до 850 млн доларів

Ігор Коломойський цьогоріч втратив понад половину своїх статків, оцінка яких впала до 850 млн доларів. Про це повідомляє Forbes.

Так, найбільшу частку в активах Коломойського становлять нафтові компанії мільярдера у вигляді «Укрнафти» та «Укртатнафти». У листопаді ці підприємства були відчужені державою та передані в управління Міністерства оборони. Крім 500 заправок «Укрнафти», які були відчужені, група «Приват» зберегла близько 1000 АЗС, які оцінюються у 150 млн доларів.

Таким чином, оцінка нафтових та газовидобувних активів Коломойського з 920 млн дол у листопаді торік впала до 180 млн дол на листопад цьогоріч.

Інша основа бізнесу групи «Приват» у вигляді металургійних активів (Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи) знецінилася вдвічі, з 310 млн дол до 120 млн дол.

Медіаактиви, представлені часткою Коломойського у «Групі 1+1», також знецінилися вдвічі, до 70 млн доларів. Завод «Дніпроазот», що виробляє азотні добрива, впав в оцінці з 50 млн доларів до 30 млн доларів.

Також до скорочення статків бізнесмена додалося падіння вартості активів в енергетиці («Полтаваобленерго», «Сумиобленерго», «Чернігівобленерго» та «Дніпрообленерго») – з 60 до 20 млн дол. Частки в Іллічівському морському рибному порту та Чорноморському паливному термінали вдвічі знецінилися до 20 млн дол.

Як наслідок, якщо на листопад 2021 року статки Коломойського оцінювалися у 1,95 млрд доларів, то на листопад 2022 року він перестав бути мільярдером, адже статки скоротилися до 850 млн доларів. Востаннє його статки оцінювались тижче мільярда доларів ще в 2008 році.