Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід

У суботу, 2 вересня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському. Його арештували на два місяці з можливістю внесення застави. Про це повідомляє Суспільне.

Суд проходив у закритому режимі. Про це попросив адвокат Коломойського, посилаючись на те, що справа базується на персональних даних. Також сам Коломойський заборонив його фотографувати під час розгляду справи.

Адвокати під час розгляду справи просили відмовити в обранні будь-якого запобіжного заходу, посилаючись на відсутність обгрунтування підозри та відсутність ризиків. Прокурор своєю чергою просив тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави.

У підсумку, Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці із можливістю внесення застави у понад 500 млн грн.

Також він повинен здати усі документи й не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть впродовж п’яти днів.

Ігоря Коломойського підозрюють у в шахрайстві та відмиванні грошей. За даними слідства, впродовж 2013-2020 років Коломойський вивів за кордон пів мільярда гривень, використовуючи підконтрольні йому банківські установи.