До 2014 року замок належав дружині соратника Коломойського

Журналісти «Схем» виявили у власності осіб, причетних до олігарха Ігоря Коломойського, нерухомість у Франції, зокрема, замок, побудований у XV столітті та низку приміщень у центрі Парижу. Одним із бенефіціарних власників є сестра Коломойського Лариса Черток, повідомило у четвер, 20 квітня, «Радіо Свобода».

Загалом на дотичних до Ігоря Коломойського осіб зареєстровано чотири апартаменти, дві квартири, два підвали та два паркомісця, розташовані навпроти всесвітньо відомої Ейфелевої вежі в Парижі. Крім того, сестра Коломойського володіє історичним замком Буффавен, розташованим поблизу Женевського озера та побудованим у XV столітті.

«Цей замок зведений у XV столітті, на краєзнавчих сайтах зазначають, що він є однією з небагатьох споруд, які «найкраще зберегли характер того часу». На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буффавен у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників – родини Ланженів», – повідомили журналісти «Схем».

Площа замкового комплексу у французькому селищі Люллі становить 109 368 кв. м. Нею володіє компанія SCI DE Buffavent, яку заснувала 2014 року монакська компанія Lully Real Estate, власницею якої є Лариса Черток. До 2014 року замок перебував у власності Оксани Палиці, дружини дотичного до Коломойського Ігоря Палиці.

Квартирами, апартаментами та підвальними приміщеннями володіють компанії Beethoven ІІІ та Beethoven VI, власницею якої через Beethoven Holding також є сестра Коломойського.

«Нерухомість розташована поруч із історичними садами Трокадеро, навпроти – через річку Сена – височіє Ейфелева вежа. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році», – йдеться у розслідуванні.

Сам Ігор Коломойський не відповів на запитання журналістів щодо походження нерухомості.