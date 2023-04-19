Печерський районний суд Києва на початку квітня заарештував та передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами акції видобувної компанії «Укрнафтобуріння», афілійованої з Ігорем Коломойським, Віталієм Хомутинніком та Павлом Фуксом. Про це повідомляється в судовому реєстрі.

Арешт відбувся в межах розслідування справи про незаконне заволодіння надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища в Харківській області. Під арешт потрапили:

45% акцій, що належать Deripon Commercial Ltd.;

22,5% акцій, що належать Ariana Business Limited;

22,5%, що належать Ares Systems Ltd.;

10% акцій, що належать JKX Ukraine B.V.

Нагадаємо, що 5 квітня стало відомо про арешт корпоративних прав ТОВ «Сахалінське» (бенефіціари – колишні нардепи Ігор Котвіцький та Віталій Данілов), ТОВ «Сіріус-1» (бенефіціар – колишній топменеджер «Укртатнафти» Павло Овчаренко), ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (колишнє Голден Деррік, ймовірний бенефіціар – Павло Фукс). 7 квітня до цього списку приєдналось і ПрАТ «ВК Укрнафтобуріння», пише LIGA.net.

«Укрнафтобуріння» – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Основні напрямки діяльності – видобуток природного газу, газового конденсату та нафти. Компанія експлуатує 28 газоконденсатних та нафтогазових свердловин.

Слідство перевіряє версію про змову кількох газових компаній у період 2000-2023 років, внаслідок якої держава де-факто втратила контроль над Сахалінським родовищем, витративши перед цим на його розробку понад 1 млрд грн. Його поклади оцінюються щонайменше у 15 млрд кубометрів газу.