Суд арештував корпоративні права газової компанії Коломойського
Активи арештували у справі про заволодіння Сахалінським газовим родовищем на Харківщині
Печерський районний суд Києва на початку квітня заарештував та передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами акції видобувної компанії «Укрнафтобуріння», афілійованої з Ігорем Коломойським, Віталієм Хомутинніком та Павлом Фуксом. Про це повідомляється в судовому реєстрі.
Арешт відбувся в межах розслідування справи про незаконне заволодіння надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища в Харківській області. Під арешт потрапили:
- 45% акцій, що належать Deripon Commercial Ltd.;
- 22,5% акцій, що належать Ariana Business Limited;
- 22,5%, що належать Ares Systems Ltd.;
- 10% акцій, що належать JKX Ukraine B.V.
Нагадаємо, що 5 квітня стало відомо про арешт корпоративних прав ТОВ «Сахалінське» (бенефіціари – колишні нардепи Ігор Котвіцький та Віталій Данілов), ТОВ «Сіріус-1» (бенефіціар – колишній топменеджер «Укртатнафти» Павло Овчаренко), ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (колишнє Голден Деррік, ймовірний бенефіціар – Павло Фукс). 7 квітня до цього списку приєдналось і ПрАТ «ВК Укрнафтобуріння», пише LIGA.net.
«Укрнафтобуріння» – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Основні напрямки діяльності – видобуток природного газу, газового конденсату та нафти. Компанія експлуатує 28 газоконденсатних та нафтогазових свердловин.
Слідство перевіряє версію про змову кількох газових компаній у період 2000-2023 років, внаслідок якої держава де-факто втратила контроль над Сахалінським родовищем, витративши перед цим на його розробку понад 1 млрд грн. Його поклади оцінюються щонайменше у 15 млрд кубометрів газу.