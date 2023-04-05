Раніше в Котвіцького пройшли обшуки

Державне бюро розслідувань арештувало активи трьох компаній у Харкові та Києві, які належали колишньому депутату, а також російському олігарху. ДБР не називає імені нардепа, проте раніше Zaxid.net повідомляв про обшуки в екс-чиновника Ігоря Котвіцького, якому висунули звинувачення у розкраданні газу.

Про це у середу, 5 квітня, повідомили у прес-службі ДБР. Котвіцький завдав державі сотні мільйонів збитків, незаконно привласнивши майже все Сахалінське нафто-газове родовище на Харківщині.

«Правоохоронці провели обшуки у колишнього народного депутата України VIII скликання. Він за попередньою змовою з посадовцями ПрАТ "НАК "Надра України", Держгеонадра, ТОВ "Сахалінське" та комерційними структурами у період 2003-2022 років фактично привласнив державні корисні копалини. Під "патронатом" екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур. У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю клали "до кишені" організатори оборудки», – повідомили у прес-службі ДБР.

Правоохоронці зазначили, що через діяльність компаній, які змовилися з Ігорем Котвіцьким, Україна фактично втратила доступ до Сахалінського родовища. З державного бюджету на розробку родовища було витрачено понад 1 млрд грн, а поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

До оборудки також причетний олігарх російського походження, ім'я якого не називають. Проте йдеться, імовірно, про підсанкційного російського бізнесмена Павла Фукса, повідомило «Суспільне». Правоохоронці продовжують слідчі дій за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Активи компаній заарештували, проте правоохоронці не уточнили, на яку суму. Екс-нардепу та російському олігарху загрожує штраф чи позбавлення волі до шести місяців без права обіймати певні посади.

53-річного Ігоря Котвіцького називають бізнес-партнером екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У 2014 році на дострокових виборах він пройшов до Верховної Ради від політичної партії «Народний фронт». У лютому 2023 року в колишнього депутата пройшли обшуки ДБР та СБУ за підозрою в розкраданні українського газу.