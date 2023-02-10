Ігор Котвіцький був нардепом VIII скликання

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у народного депутата VIII скликання Ігоря Котвіцького. Про це 10 лютого повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах. У ДБР повідомили, що його підозрюють у розкраданні газу з українських надр.

За версією слідства, екс-нардеп за змовою з посадовцями ПрАТ «НАК «Надра України», Держгеонадра, ТОВ «Сахалінське» та комерційними структурами у період 2003-2022 років завдав збитків державі на кілька сотень мільйонів гривень.

Зокрема, за його сприяння держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з порушенням процедур. У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на держродовищі. Різницю клали «до кишені» організатори оборудки.

53-річного Ігоря Котвіцького називають бізнес-партнером екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У 2014 році на дострокових виборах він пройшов до Верховної Ради від політичної партії «Народний фронт».

У 2022 році його дружина Анастасія Котвіцька вивезла в Угорщину 30 млн доларів готівкою у валізах. У березні ДБР відкрило провадження щодо цього інциденту. У відомстві зазначили, закарпатські митники могли сприяти незаконному вивезенні закордон 28 млн доларів та 1,3 млн євро у валізах Анастасії Котвіцької.