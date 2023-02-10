Обшуки також проводять на Львівській митниці

У п’ятницю вранці, 10 лютого, співробітники СБУ та ДБР розпочали масштабну спецоперацію на митниці. Зокрема, проводять обшуки в центральному апараті та на восьми регіональних митницях.

«Наразі розпочалися обшуки у центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України», – йдеться в повідомленні СБУ.

Обшуки відбуваються, зокрема, в пунктах попуску на кордоні (фото СБУ)

В СБУ зазначили, що заблокували діяльність близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми.

«Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем», – зазначили в СБУ.

У ДБР додали, що йдеться про тіньові схеми, які спричиняли державі близько 10 млрд грн збитків на місяць. «За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до 10 млрд грн. Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів», – повідомили в ДБР.

Більш детальну інформацію про виявлені корупційні схеми на митниці обіцяють надати після завершення першочергових слідчих дій.