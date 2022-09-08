Двох інспекторів митного поста «Яворів» підозрюють у пропуску товарів без сплати митних платежів на суму понад 1,5 млн грн

Двох інспекторів митного поста «Яворів» підозрюють у пропуску товарів без сплати митних платежів на суму понад 1,5 млн грн. Наразі їм повідомили про підозри у службовому підробленні та зловживанні службовим становищем, невдовзі їм оберуть міру запобіжного заходу.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура вранці 8 вересня, інспектори відділу митного оформлення сприяли в ухиленні від сплати обов’язкових митних платежів. У листопаді 2021 року посадовці сім разів пропустили на територію України авто, у яких перевозили автозапчастини, побутову техніку та інші товари. Митники пропустили їх в країну під виглядом порожніх авто, таким чином за товар не були сплачені митні платежі.

Внаслідок зловживання митників державі заподіяно збитків на суму понад 1,5 млн грн.

Правоохоронці не розголошують назву митного поста, де працюють викриті інспектори. Проте, за даними ZAXID.NET, йдеться про митний пост «Яворів». Наразі інспектори ще працюють на своїх посадах, проте невдовзі їм оберуть міру запобіжного заходу та відсторонять від роботи.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до цієї схеми.