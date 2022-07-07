Львівських митників викрили на масштабній схемі розмитнення авто
За цією схемою в Україну ввезли понад 40 тис. авто на іноземній реєстрації
СБУ знешкодила на Львівщині злочинне угруповання, яке заробляло мільйони доларів на пільговому розмитненні авто. Через схему, до якої входили посадовці Львівської митниці, в Україну заїхало понад 40 тис. авто з-за кордону.
Як повідомила СБУ 7 липня, учасники злочинного угруповання заробляли на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні. До складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.
За суму від 500 до 1000 доларів ділки гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто з-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації. Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення – цю послугу зловмисники надавали за 50-150 дол США.
Через викриту схему, яка діяла протягом квітня-липня, на територію України заїхало понад 40 тис. авто з іноземною реєстрацією.
Під час обшуків у членів угруповання правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти – 1,2 млн грн, одержані злочинним шляхом.
Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги), ч. 3 ст.369-2 (зловживання впливом) ККУ.
За даними Львівської обласної прокуратури, підозри оголошено співробітнику одного із митних постів Львівської митниці, трьом митним брокерам та громадянину однієї із країн ЄС.
Триває досудове розслідування у двох кримінальних провадження для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.