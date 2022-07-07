Через викриту схему на територію України заїхало понад 40 тис. авто з-за кордону

СБУ знешкодила на Львівщині злочинне угруповання, яке заробляло мільйони доларів на пільговому розмитненні авто. Через схему, до якої входили посадовці Львівської митниці, в Україну заїхало понад 40 тис. авто з-за кордону.

Як повідомила СБУ 7 липня, учасники злочинного угруповання заробляли на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні. До складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.

За суму від 500 до 1000 доларів ділки гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто з-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації. Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення – цю послугу зловмисники надавали за 50-150 дол США.

Через викриту схему, яка діяла протягом квітня-липня, на територію України заїхало понад 40 тис. авто з іноземною реєстрацією.

Під час обшуків у членів угруповання правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти – 1,2 млн грн, одержані злочинним шляхом.

Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги), ч. 3 ст.369-2 (зловживання впливом) ККУ.

За даними Львівської обласної прокуратури, підозри оголошено співробітнику одного із митних постів Львівської митниці, трьом митним брокерам та громадянину однієї із країн ЄС.

Триває досудове розслідування у двох кримінальних провадження для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.