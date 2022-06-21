З 1 липня повертаються мита та ПДВ при розмитненні автомобілів

Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто. Норми закону вступають у дію з 1 липня. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Відповідний урядовий законопроект №7418 підтримали одразу в двох читаннях – 234 голосів», – написав Ярослав Железняк у Telegram.

У березні Верховна Рада на період воєнного стану спростила процедури, зокрема, звільнила від сплати податків при ввезенні транспортних засобів в Україну. Такі зміни почали діяти з 1 квітня. У травні уряд вніс до парламенту законопроект №7418 про повернення мита на ввезення в Україну автомобілів для власного користування.

За словами авторів законопроекту, внаслідок скасування мита до бюджету не надійшло приблизно 13 млрд грн, а загалом ввезли більше ніж 119 тис. автомобілів.

Законопроектом загалом пропонується відновити оподаткування, яке було скасоване:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, які не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Як тепер буде здійснюватись розмитнення авто з-за кордону, читайте невдовзі в окремому матеріалі ZAXID.NET.