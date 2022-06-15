Після розмитнення інформація буде автоматично потрапляти в усі відповідні державні органи

Для розмитнення авто через «Дію» власнику потрібно буде ввести у додатку всі дані про автомобіль. Після цього він отримає розрахунок вартості розмитнення. Відтак суб’єктивний фактор оцінки автомобіля зникне. На думку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі.

«Найголовніша революція в тому, що не буде робитися оцінка вартості розмитнення авто на основі якоїсь суб’єктивної оцінки митника. Тобто людина взагалі прибирається з процесу оцінки автомобіля. Людина, яка розмитнює авто, вводить рік виробництва авто, марку, модель, об’єм двигуна і додає певні незмінні критерії. На основі формули, визначеної в нормативно-правових актах України, застосунок автоматично рахує, скільки потрібно заплатити за розмитнення», – зазначив Федоров у інтерв’ю «Економічній правді».

За його словами, для розмитнення власнику потрібно буде ввести в «Дії» всі дані про автомобіль, а після цього отримати розрахунок вартості розмитнення. Цю суму можна буде одразу сплатити в застосунку або відкласти сплату і повідомити державні органи про перетин кордону автомобілем, який підлягає розмитненню. Після розмитнення інформація автоматично потрапляє в усі відповідні державні органи.

За словами Федорова, після запровадження цього нововведення необхідність в оцінці митника відпаде, суб’єктивний фактор оцінки автомобіля зникне, уся процедура розмитнення відбуватиметься через застосунок.

«Фундаментально ми виступаємо за те, щоб усі державні послуги були автоматизовані і надавалися громадянам без участі держслужбовців. Це буде перша така безпрецедентна послуга на митниці», – зазначив Федоров.

Також він розповів, що, поки очікується ухвалення відповідних законопроектів, вже триває розробка послуги в «Дії».

Зазначимо, що 10 червня Кабінет міністрів підтримав законопроект, який передбачає розмитнення автомобілів через «Дію» та звільнення від податків електрокарів. Далі його має розглянути парламент.