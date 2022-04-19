У застосунку «Дія» з 19 квітня з’явилася можливість оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), а також отримати відповідні щомісячні виплати на картку «єПідтримка», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запустили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Люди, які змушені були покинути свій дім і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення рф, можуть оформити статус ВПО у Дії та отримати виплату від держави — для себе і своїх дітей», – повідомив міністр.

За його словами, для того, щоб скористатися цими послугами, необхідно спершу оновити застосунок. Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати щомісяця 2 тис. грн на себе і по 3 тис. грн на кожну дитину. Гроші можна отримати на картку «єПідтримка» та витратити на будь-що, або ж зняти готівку.

«Послуга в застосунку “Дія” стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Трохи згодом з’явиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців», – наголосив Федоров.

Він також повідомив про те, що всю інформацію про оформлення статусу ВПО і про виплати, які вони можуть отримати, опубліковано на спеціальному сайті.