Міністерство цифрової трансформації дозволило повідомляти про пошкодження житла через війну не лише за допомогою застосунку «Дія», але й за допомогою однойменного порталу.

«Відтепер власники житлових будинків, квартир та інших житлових приміщень можуть подати заяву про знищення або пошкодження домівки внаслідок воєнних дій і на порталі Дія. Також послугою можуть скористатися працівники Центрів надання адміністративних послуг та нотаріуси. Вони допоможуть подати заяви українцям, які не можуть це зробити самостійно», – повідомило Міністерство цифрової трансформації у вівторок, 19 квітня.

Для подання заяви потрібно:

авторизуватися на порталі за цим посиланням;

заповнити форму;

перевірити інформацію й надіслати повідомлення.

Далі у Мінцифри просять чекати на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації. Цим буде займатися відповідна комісія.

«Пошкодження побутової техніки чи ремонту вказувати не потрібно», – наголошується в інформації про послугу на порталі «Дія».

Також у відомстві закликали не подавати заявки через портал тих, хто вже подав їх через застосунок.