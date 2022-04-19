Українцям дозволили повідомляти про пошкоджене житло через портал «Дія»
Дотепер така можливість була лише в користувачів застосунку «Дія»
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Міністерство цифрової трансформації дозволило повідомляти про пошкодження житла через війну не лише за допомогою застосунку «Дія», але й за допомогою однойменного порталу.
«Відтепер власники житлових будинків, квартир та інших житлових приміщень можуть подати заяву про знищення або пошкодження домівки внаслідок воєнних дій і на порталі Дія. Також послугою можуть скористатися працівники Центрів надання адміністративних послуг та нотаріуси. Вони допоможуть подати заяви українцям, які не можуть це зробити самостійно», – повідомило Міністерство цифрової трансформації у вівторок, 19 квітня.
Для подання заяви потрібно:
- авторизуватися на порталі за цим посиланням;
- заповнити форму;
- перевірити інформацію й надіслати повідомлення.
Далі у Мінцифри просять чекати на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації. Цим буде займатися відповідна комісія.
«Пошкодження побутової техніки чи ремонту вказувати не потрібно», – наголошується в інформації про послугу на порталі «Дія».
Також у відомстві закликали не подавати заявки через портал тих, хто вже подав їх через застосунок.