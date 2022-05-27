«єДекларація» не потребує розгляду чиновника

На порталі «Дія» з'явилася нова послуга для підприємців – «єДекларація» для бізнесу. Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Facebook.

За його словами, на час воєнного стану «єДекларація» для бізнесу замінить 374 види різних дозвільних документів, зокрема ліцензії, дозволи, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки.

«Якщо ви власник маленької кавʼярні, то раніше вам потрібно було сходити в 6 різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші. Цей бюрократичний квест тривав до 75 днів. У «Дії» це один електронний документ за 3 хвилини», – написав Федоров.

За його словами, «єДекларація» можуть подати вже діючі ФОПи або керівники юридичних осіб, серед яких:

власники бізнесу, у яких закінчився термін дії дозвільних документів;

ФОПи, які через війну змінили місце ведення бізнесу;

підприємці, які змінили вид діяльності.

Федоров додав, що «єДекларація» не потребує розгляду чиновника.

«Зручно, швидко та без нервів. Можна одразу почати працювати, а не чекати рішення 10 днів», – наголосив міністр.

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством економіки та Офісом ефективного регулювання BRDO