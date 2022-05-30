В уряді переконані, що багато людей зловживають «нульовою» ставкою та оформлюють автомобілі вартістю понад 1 млн грн

Кабінет міністрів України вніс до парламенту законопроект, яким пропонує повернути мита на ввезення в Україну автомобілів для власного користування. Відповідний документ опублікували на сайті парламенту.

Як йдеться в пояснювальній записці урядового законопроекту №7418, багато людей зловживають «нульовою» ставкою та оформлюють автомобілі преміумкласу вартістю понад 1 млн грн.

«В умовах воєнного стану, коли Україна має консолідувати всі доходи для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності та водночас є бюджетоформувальними, має бути переоцінене й переглянуте», – йдеться у пояснювальній записці.

За словами авторів ініціативи, внаслідок скасування мита до бюджету не надійшло приблизно 13 млрд грн, а загалом ввезли більше ніж 119 тис. автомобілів.

Законопроектом загалом пропонується відновити оподаткування, яке було скасоване:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, які не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені винятково електричними двигунами.

Як інформував ZAXID.NET, на час дії воєнного стану в Україні прийняли закон, який скасовує податок на додану вартість, акцизний податок та ввізне мито для автомобільного, вантажного та пасажирського транспорту. Спочатку автомобілі з-за кордону переганяли лише для потреб армії, евакуації людей і доставки гуманітарної допомоги. Нині податки та збори на автомобілі скасовано для всіх громадян. Це спричинило черги на кордоні, тому для визначених цілей кількість пунктів пропуску скоротили.