Для ввезення авто визначили лише три пункти пропуску на західних кордонах

Український уряд визначив пункти пропуску, через які можна перевозити транспортні засоби з-за кордону. Це три пункти пропуску на заході, по одному у Волинській, Львівській та Закарпатській областях.

«Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 3 травня 2022 р. № 354-р, переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України, здійснюється у визначених пунктах пропуску через державний кордон», – зазначено в офіційному документі уряду, який 9 травня оприлюднила Державна митна служба України.

Визначені пункти пропуску:

«Устилуг» (на кордоні з Польщею у Волинській області);

«Грушів» (на кордоні з Польщею у Львівській області);

«Малий Березний» (на кордоні зі Словаччиною у Закарпатській області).

Нагадаємо, на час дії воєнного стану в Україні прийняли закон, який скасовує податок на додану вартість, акцизний податок та ввізне мито для автомобільного, вантажного та пасажирського транспорту. Спочатку автомобілі з-за кордону переганяли лише для потреб армії, евакуації людей і доставки гуманітарної допомоги. Нині податки та збори на автомобілі скасовано для всіх громадян. Це спричинило черги на кордоні, тому для визначених цілей кількість пунктів пропуску скоротили.