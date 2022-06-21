В Україні повернули сплату мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема, з 1 липня скасовується нульове розмитнення автомобілів на єврономерах. Відповідний законопроект одразу у двох читаннях підтримала Верховна Рада на засіданні у вівторок, 21 червня.

Закон №7418 відновлює оподаткування, яке скасували в березні, аби пришвидшити перетин кордону автомобілями на іноземній реєстрації, що їх ввозили для потреб ЗСУ.

ZAXID.NET пояснює, як можна буде розмитнити автомобіль із 1 липня та які ще зміни чекають на охочих ввезти автомобіль на єврономерах.

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Чому повернули мита на ввезення авто

На початку війни Верховна Рада скасувала мито та ПДВ на ввезення автомобілів на іноземній реєстрації, аби пришвидшити перетин кордону волонтерам, що ввозити машини для потреб ЗСУ. Це спричинило чималий ажіотаж серед охочих ввезти «євробляху», зекономивши на розмитнені та чималі черги на кордонах.

У травні уряд вирішив розділити потоки автомобілів із гуманітарною допомогою, та автомобілів, які українці ввозять для потреб армії і власних потреб, та визначив лише три пункти пропуску, через які можна ввезти придбаний за кордоном автомобіль: «Устилуг» у Волинській області, «Грушів» у Львівській області та «Малий Березний» у Закарпатській області. Крім цього, «євробляхи» дозволили ввозити через морські порти.

За даними митниці, від початку війни й до кінця травня в Україну завезли 119 тисяч автомобілів, які розмитнили без оподаткування. При цьому пільгами користалися й ті, хто ввозив преміум автомобілі вартістю понад мільйон гривень. Від скасування оподаткування на ввезення автомобілів бюджет недоотримав 13 млрд грн.

Автори законопроекту вважають, що повернення оподаткування на ввезення авто на єврономерах дозволить збільшити надходження до держбюджету щонайменше на 3,5 млрд грн щомісяця.

Що змінюється з 1 липня

У самому процесі розмитнення нічого не змінюється, натомість із липня відновлюється оподаткування, яке було скасоване у березні, для автомобілів, що ввозяться в Україну. Для розрахунку платежів враховується вартість машини та її параметри.

Йдеться про акцизний податок, мито та ПДВ. Акцизний податок розраховують за формулою:

(Ставка)* (Об'єм двигуна в см3 / 1000)* (Кількість повних років авто)

Ставка залежить від типу двигуна. Якщо автомобілю більше 15 років, тоді застосовується коефіцієнт 15. Мито на авто становить 10% від її вартості. ПДВ становить 20% від суми вартості авто, мита та акцизного податку. Для розрахунку ПДВ можна скористатися онлайн-калькулятором Держмитслужби, який працює з перебоями. Детальну інструкцію для розмитнення автомобіля можна переглянути на сайті Державної митної служби.

Водночас закон скасовує пенсійні збори на ввезення електромобілів. Розмір цього збору становить 3-5% від митної вартості електрокара та залежить від його ціни.

Які ще зміни чекають на «євробляхи»

15 червня у Верховній Раді уряд зареєстрував одразу три законопроекти, що стосуються розмитнення авто на єврономерах. Проект закону №7466 пропонує змінити наявну систему оподаткування легкових автомобілів та впровадити нову формулу розмитнення. Під час розрахунку за новою форматую не буде враховуватись вартість автомобіля, натомість формула скрадатиметься з показників віку, типу, об’єму двигуна та ексклюзивності автомобіля.

Законопроект №7467 пропонує скасувати пенсійний внесок під час реєстрації автомобіля в Україні, а внесення змін до Митного кодексу, що пропонується проектом закону №7468, узаконює електронні митні декларації та державну реєстрацію автомобіля​ через портал електронних послуг «Дія», а також дозволяє добровільну сертифікацію автомобілів.

Крім цього, нардепи від «Слуги Народу» Сергій Кузьміних та Георгій Мазурашу зареєстрували альтернативний законопроект №7448, яким пропонується фактично повернути пільгове розмитнення вживаних автомобілів, зокрема, скасувати ПДВ, забрати з формули розмитнення нарахування акцизного податку, зменшити розмір ввізного мита, натомість ввести обов’язкову сплату військового збору.

Усі ці законопроекти ще мають розглянути відповідні урядові комітети, після чого їх має затвердити Верховна Рада.