8 лютого закінчився пільговий період для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. За даними Державної митної служби, у період дії пільг, із 15 червня до 8 лютого, в Україні розмитнили 88 тис. автомобілів на єврономерах. Унаслідок розмитнення «євроблях» до держбюджету надійшло понад 3 млрд грн.

ZAXID.NET пояснює, що робити з нерозмитненими автомобілями на єврономерах та які штрафи чекають на тих, хто не встиг їх розмитнити.

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Пільги закінчились

Епопея з наданням пільг на розмитнення автомобілів на єврономерах тривала кілька років. Висока вартість розмитнення спровокувала хвилі протестів серед власників авто, які вимагали скасувати акциз і зробити розмитнення доступнішим.

Під тиском протестувальників у квітні 2021 року Верховна Рада ухвалила два закони, що запровадили пільги на розмитнення ввезених із Європи вживаних автомобілів.

Пільги стосувалися лише тих автомобілів, що старші 5 років і були ввезені до 31 грудня 2020 року із двигуном від «Євро-2» і вище та вагою не більше 3,5 тонн. Фактично ці пільги діяли із 15 червня до 10 листопада 2022 року. Додаткові тримісяці, тобто термін до 8 лютого, мали учасники АТО. Детальніше про те, я можна було розмитнити автомобіль зі знижкою, ZAXID.NET розповідав у матеріалі.

Що робити тим, хто не встиг розмитнити «євробляху»

Тепер власники «євроблях», які не встигли або не хотіли розмитнити своє авто, ввезене до 31 грудня 2020 року, розмитнити їх не можуть. А тих, хто продовжує на них їздити – штрафує поліція та митниця.

Як пояснив ZAXID.NET юрист організації «Авто Євро Сила» Іван Козачук, у власників нерозмитнених авто на єврономерах є два варіанти, що робити з цими автомобілями.

«Якщо власник "євробляхи" з якоїсь причини не розмитнив її під час пільгового періоду, він має два способи виходу з цієї ситуації. Перше – це звернутися до профільних юристів, аби ті завершили митний режим, тобто, пройти певний комплекс формальностей, після яких людина, яка ввезла автомобіль, стає перед митницею чистою. Другий спосіб – звернутися до митного брокера з проханням оформити автомобіль у митному режимі», – пояснює Іван Козачук.

Оформлення автомобіля в митному режимі – це відмова від машини на користь держави. Тобто, авто можна без штрафів віддати або на митний склад, або передати на потреби військової частини.

«Причин, чому за період дії пільг власник не розмитнив автомобіль, може бути декілька. Хтось банально не мав на це грошей, адже розмитнення могло коштувати дорожче, ніж сам автомобіль, хтось сподівався на нові пільги від держави, хтось не хотів, а хтось не міг, бо його транспорт не підпадав під дію законів», – додав юрист.

Які штрафи чекають на порушників

Поліція отримала право зупиняти нерозмитнені автомобілі на єврономерах ще із 10 листопада. Зокрема, поліцейські можуть оштрафувати власників нерозмитнених автомобілів на 8500 грн, а сам автомобіль – вилучити і передати до Держмитслужби.

Своєю чергою, митники стягують штрафи за порушення термінів увезення автомобілів. Залежно від часу протермінування, штрафи можуть сягати 170 тис. грн. Ввезти автомобіль законно можна після вивезення його за кордон і повторного ввезення в Україну як будь-якого імпорту.

Чи будуть ще пільги для «євробляхерів»

У Верховній Раді переконують, що пільг для власників автомобілів на єврономерах більше не буде. Про це заявляв голова податкового комітету Данило Гетманцев. Однак сам процес розмитнення планують спростити.

У Міністерство цифрової трансформації заявили, що до кінця 2022 року послуга розмитнення з’явиться на порталі «Дія». За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, для запуску цієї послуги необхідно внести зміни до законів, після чого процедура розмитнення авто буде відбуватися в автоматичному режимі.

Попередньо, що власник автомобіля на єврономерах зможе через додаток «Дія» отримати необхідні документи, подати їх в електронній формі, сплатити митні платежі та автоматично завершити оформлення.