Із 15 червня вступило в силу нове законодавство про пільгове розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. За даними Офісу президента, пільгами зможуть скористатися власники понад 500 тисяч автомобілів.

ZAXID.NET пояснює, кого стосуватимуться пільги, за скільки тепер можна розмитнити автомобіль та за що можна отримати штраф.

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Що це за закон

Автомобілів на єврономерах в Україні побільшало з 2016 року через зниження акцизу на імпорт автомобілів. Купити їх у Польщі чи Чехії стало значно дешевше, ніж в Україні, однак їх розмитнення коштувало значно дорожче. Це спричинило протести серед власників таких авто, а в народі їх прозвали «євробляхами».

У 2018 році тодішній президент Петро Порошенко підписав закон про спрощення процедури розмитнення та закон, що посилює відповідальність за порушення правил розмитнення. Термін пільгового розмитнення автомобілів, за яким авто можна було перереєструвати за 50% вартості, закінчився у лютому 2019 року. Тоді цією «знижкою» скористалися власники 124 тисяч автомобілів. А от введення в дію закону про притягнення до відповідальності за використання «євроблях» з порушенням митного режиму кілька разів відтерміновували через протести автомобілістів.

15 квітня 2021 року Верховна Рада ухвалила два закони, що тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи вживаних автомобілів. Через місяць ці закони підписав президент Володимир Зеленський. У Офісі президента наголошували, що зміни до законодавства сприятимуть захисту довкілля від шкідливих викидів. Із 15 червня ці закони вступають у дію.

Хто може скористатися пільгами

Пільги стосуватимуться лише вживаних авто, старших 5 років і ввезених до 31 грудня 2020 року. Їхня вага не має перевищувати 3,5 тонн.

Розмитнити можна легкові авто, починаючи з «Євро-2» і вище, а вантажівки – лише «Євро-5». Заборонене пільгове розмитнення автомобілів, ввезених з Росії чи з окупованих частин України. Також закон не поширюється на мікроавтобуси, автобуси й мотоцикли.

Один власник може пільгово розмитнити лише один автомобіль, що перебуває в особистому користуванні.

Є лише 180 днів

Пільгове розмитнення авто діятиме з 15 червня і впродовж наступних 180 днів. Додаткові три місяці на розмитнення матимуть військові, які перебувають у зоні бойових дій понад 90 днів і можуть це підтвердити відповідними документами. Загалом вони матимуть на розмитнення 270 днів.

«Щоб розмитнити автомобіль, треба домовитись із компанією чи фізособою, в якої ви його купили, й зняти авто з обліку за кордоном. Маючи на руках договір купівлі-продажу та документ, що підтверджує зняття з обліку авто за кордоном, треба пройти сертифікацію автомобіля на його справність, піти до митного брокера, сплатити держвнески. Потім митний інспектор видасть декларацію і власник авто в сервісному центрі має оформити його в Україні», – пояснив ZAXID.NET Олександр Чернявський, співзасновник ГО «АвтоЄвроСила», яка раніше організовувала протести на підтримку пільг для «євроблях».

Як розрахувати вартість розмитнення

За розрахунками Мінінфраструктури, вартість розмитнення більшості автомобілів не має перевищувати тисячі євро. Однак вартість залежатиме від віку автомобіля та об’єму двигуна – чим старше авто і більший об’єм, тим дорожче коштуватиме розмитнення.

Упродовж півроку «євробляхи» можна розмитнити за пільговою ставкою ПДВ та акцизного податку – ПДВ розраховуватимуть як 20% від акцизного податку. Наступні 180 днів можна буде не сплачувати ввізного мита, однак необхідно заплатити фіксований внесок – 8500 грн.

Сума акцизного податку визначається ставкою, що розраховується за формулою:

Ставка = Ставка (базова) + Vе + Fе, де Ставка (базова) – це ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу, яку розраховують віком автомобіля, зокрема:

Розрахунок базової ставки акцизного податку (клікніть для збільшення)

Vе – ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу (об’єм циліндрів двигуна помножений на відповідний коефіцієнт). Закон визначає такі коефіцієнти:

0,25 євро/см 3 – для авто з об’ємом двигуна до 2000 см 3 ;

– для авто з об’ємом двигуна до 2000 см ; 0,2 євро /см 3 – для авто з об’ємом двигуна від 2001 до 3000 см 3 ;

– для авто з об’ємом двигуна від 2001 до 3000 см ; 0,25 євро /см 3 – для авто з об’ємом двигуна від 3001 до 4000 см 3 ;

– для авто з об’ємом двигуна від 3001 до 4000 см ; 0,35 євро/см 3 – для авто з об’ємом двигуна від 4001 до 5000 см 3 ;

– для авто з об’ємом двигуна від 4001 до 5000 см ; 0,5 євро/см3 – для авто з об’ємом двигуна понад 5000 см3;

Fе – це ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу, що становить:

для авто з двигуном із іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 0,0 євро;

для авто з двигуном із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 100,0 євро;

для авто з двигуном із іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом або зз запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) та електричним двигуном, – 0,0 євро.

Також можна скористатися безкоштовними онлайн-калькуляторами, які автоматично порахують вартість розмитнення.

Які штрафи за порушення

Штраф незаконне перебування на території України нерозмитнених автомобілів на іноземній реєстрації становить 8500 грн. Після сплати штрафу власник авто може або вивезти його за кордон, або все ж пройти процедуру розмитнення в Україні.

Що кажуть автовласники

Керівник організації «АвтоЄвроСила» розповів ZAXID.NET, що головною вимогою, з якою активісти виходили на протести, було скасування акцизу, що здорожчує розмитнення авто. Натомість його залишили, а пільгове розмитнення ввели лише для власників вживаних авто, ввезених до 2021 року.

«Люди, коли приходили на акції, просили прибрати в формулі акциз, через який власники автомобілів вимушені платити чи не 300% від її вартості. Замість цього депутати зробили так, що створили новий закон, за яким питання вирішується виключно для людей, які їздять на єврономерах і ввезли їх до 2021 року. Вони придумали формулу, за якою розмитнення коштує від тисячі євро. І байдуже, скільки при цьому коштує сам автомобіль», – каже Олександр Чернявський.

За його словами, пільговим розмитненням Верховна Рада хотіла знизити протестну хвилю власників «євроблях», однак питання, за яке вони виходили на акції, залишилося не вирішеним.

Із позитивного, вважає Олександр Чернявський – всі ті, хто не розмитнив автомобіль раніше і мали б сплатити 170 тис. грн штрафу, отримали можливість заплатити 8500 грн і ще тисячу-півтори євро за розмитнення.