Президент підписав закони про пільгове розмитнення «євроблях»
Під процедуру пільгового розмитнення підпадають легкові авто віком понад п’ять років
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби» № 1402-IX, А також закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України» № 1403-IX. Ці закони, які Верховна Рада ухвалила 15 квітня, тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи вживаних автомобілів (так званих єврроблях), а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів, повідомив Офіс президента.
Згідно з цими законами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією віком понад п’ять років, які були ввезені в Україну до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.
Як пояснили в Офісі президента, сума акцизного податку залежатиме від віку автомобіля, об’єму та типу двигуна і не залежатиме від його вартості.
Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро. Також такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.
Як писала «Економічна правда», наприклад, для бензинового автомобіля віком від 5 до 9 років і обсягом двигуна 2000 куб см ставка акцизного податку становитиме 500 євро.
Розрахована за формулою максимальна ставка податку для дизельного автомобіля віком понад 15 років і обсягом двигуна 5000 куб см становитиме 2750 євро.
«За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника. На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів», – зазначається в повідомленні.
В Офісі президента зазначили, що під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам «Євро-2» й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.
Також закон не поширюється на мікроавтобуси, автобуси, вантажівки й мотоцикли.
Закони набудуть чинності на наступний день після їх офіційної публікації, але почнуть діяти через один місяць з дня набрання чинності.