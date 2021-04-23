Власникам таких автомобілів доведеться впродовж п’яти років сплачувати по 25 тис. грн щорічно

Міністерство фінансів України хоче розширити базу оподаткування транспортним податком. Відповідну пропозицію внесли у законопроєкт з поправками до Податкового кодексу, інформує «Економічна правда».

За даними видання, Мінфін пропонує обкладати податком на транспорт автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат (1,2 млн грн).

Власникам автомобілів, вартість яких перевищує цю суму, щорічно, протягом п’яти років, доведеться сплачувати по 25 тис. грн.

Станом на сьогодні транспортний податок застосовується до авто вартістю 2,25 млн грн, тобто 375 мінімальних заробітних плат, або 80 тис. доларів США.

Наразі Мінфін не оприлюднив деталі цього законопроекту. Дата розгляду також невідома.

Як інформував ZAXID.NET, вартість розмитнення автомобілів хочуть зменшити на 30% за 5 років.