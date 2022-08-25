Працівник митниці двічі оформляв фури з товаром як порожні

Працівники ДБР повідомили про підозру державному інспектору Галицької митниці, який пропустив в Україну дві вантажівки з товарами без митного оформлення та сплати обов’язкових платежів на понад 4 млн грн.

Як повідомили у четвер, 25 серпня, в прокуратурі та теруправлінні ДБР у Львові, цей факт був викритий два роки тому. У серпні 2020 року інспектор двічі проводив митне оформлення вантажного автомобіля з причепом, який в’їжджав в Україну з Польщі.

За даними, які вніс інспектор до автоматизованої системи митного оформлення, вантажівки були порожніми, хоча насправді перевозили одяг та інші товари. Таким чином власникам вантажівок вдалося уникнути сплати обов’язкових митних платежів на понад 4 млн грн.

Інспектора митниці підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

За даними ZAXID.NET, згаданий факт був викритий на митному посту «Краківець». Підозру оголосили 32-річному рядовому інспектору митниці.