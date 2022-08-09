На територію України заїхали сім фур з товаром без сплати будь-яких платежів на митниці

На митному посту «Краківець» Львівської митниці викрили масштабну схему пропуску вантажів без сплати митних платежів. Підприємства, яким митники дозволяли ухилятись від податків, пов’язують із відомим у кримінальних колах бізнесменом Володимиром Дідухом («Вова Морда»).

У вівторок, 9 серпня, у прокуратурі Львівщини повідомили, що схема діяла на одному з митних постів Львівської митниці. Працівники митного посту сприяли підприємствам, пов’язаним з особою, яка перебуває під персональними санкціями РНБО, в ухиленні від сплати обов’язкових митних платежів.

Львівські митники пропускали фури з товаром як порожні

А саме, за даними слідства, за такою схемою без сплати будь-яких митних платежів на територію України заїхали сім вантажівок з брендовим одягом та іншими товарами. Митники оформили фури як порожні. За підрахунками правоохоронців, у результаті державі завдано збитків на суму понад 15 млн грн.

СБУ провела обшуки на території митного поста, а також за місцями роботи та проживання причетних до злочину осіб. Наразі готують проведення низки експертиз та повідомлення фігурантам схеми про підозру за ухилення від сплати податків та зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 ККУ).

Правоохоронці не розголошують, на якому митному пості викрили схему контрабанди та чиї вантажі пропускали без мита. За даними ZAXID.NET, йдеться про митників пункту пропуску «Краківець», яких підозрюють у співпраці з фірмами Володимира Дідуха, відомого у кримінальних колах як «Вова Морда». Він з квітня минулого року перебуває у списку контрабандистів, проти яких РНБО запровадила персональні санкції.