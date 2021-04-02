Рада нацбезпеки і оборони України (РНБО) на своєму засіданні у п'ятницю, 2 квітня, запровадила персональні санкції проти «топ-10» українських контрабандистів. У десятці санкційних контрабасистів опинилося двоє львів'ян: Володимир Дідух («Вова Морда») та екс-начальник Рава-Руської митниці та екс-депутат Львівської обласної ради від «Сильної України» Іван Бокало.

Про запровадження санкцій повідомив президент України Володимир Зеленський, під час звернення, яке було опубліковано ввечері у п’ятницю, 2 квітня.

«Після чергового засідання РНБО «чорна п’ятниця» настала для низки фізичних і юридичних осіб», – сказав глава держави.

За словами Зеленського, активи і рахунки цих осіб заблоковані, але він не уточнив їхні імена. Він назвав контрабанду «економічним тероризмом» і наголосив, що «це перша десятка, але точно не остання». Також президент заявив, що від посад відсторонили десятки працівників митних органів.

«Збитки через контрабанду сягнули 300 млрд грн, які недоотримує держбюджет. З них понад 100 млрд – через неефективну роботу митниці», – заявив президент.

За словами Зеленського, відсторонено десятки посадовців митних органів, готується криміналізація недостовірного митного декларування. Водночас жодних прізвищ президент не назвав.

Видання «Українська правда» з посиланням на РНБО оприлюднила перелік з топ-10 українських контрабандистів. Окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними. Окремо під санкції попали 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.

Перелік контрабандистів:

1. Іван Бокало (Львів);

2. Володимир Дідух (Львів);

3. Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області);

4. Олександр Єрімічук (Чернівці);

5. Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області);

6. Вадим Альперін (Одеса);

7. Олександр Чудаков (Одеса);

8. Віктор Шерман (Одеса);

9. Олександр Кравченко (Одеса);

10. Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області);

Зауважимо, що засідання РНБО, під час яких ухвалюють санкційні рішення, останнім часом проводять по п'ятницях. Зокрема, раніше РНБО впровадила санкції проти Віктора Медведчука та пов'язаних с з ним осіб, зокрема щодо нардепа ОПЗЖ Тараса Козака.

Також Рада національної безпеки та оборони запровадила максимальні санкції щодо 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр, а також проти 81 російської компанії та десятків росіян.

Крім того, було введено санкції проти співробітників МВС, які зрадили присязі і зараз працюють в Росії чи на окупованих територіях. Під санкції потрапили і екс-чиновники, колишні депутати та причетні до окупації Криму і Донбасу політики. Це, зокрема, Віктор Янукович, «міністр внутрішніх справ Криму» Сергій Абісов, екс-прем’єр Микола Азаров.