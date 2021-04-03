Після рішення Ради національної безпеки і оборони України у п’ятницю, 2 квітня, понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад через можливу причетність до контрабанди та корупції. Зокрема, такі заходи застосовані щодо 46 працівників Галицької митниці. Це найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні.

«Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради національної безпеки і оборони на підставі листа управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України», – йдеться в офіційному у повідомленні Держмитслужби.

Оокрім персональних санкцій щодо осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь. Списки відсторонених осіб не оприлюднені.

На сьогодні у територіальних митницях відсторонені:

у Галицькій - 46 працівників;

в Одеській митниці - 22 працівники;

у Закарпатській - 23 працівники;

у Київській - 8 працівників;

у Волинській - 23 працівники;

у Буковинській - 3 працівники.

Рада нацбезпеки і оборони України (РНБО) на своєму засіданні у п'ятницю, 2 квітня, запровадила персональні санкції проти «топ-10» українських контрабандистів. У десятці санкційних контрабасистів опинилося двоє львів'ян: Володимир Дідух («Вова Морда») та екс-начальник Рава-Руської митниці та екс-депутат Львівської обласної ради від «Сильної України» Іван Бокало.