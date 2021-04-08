У середу, 7 квітня, керівник Галицької митниці Андрій Колобродов підписав наказ про відкриття дисциплінарних проваджень та відсторонення від роботи 46 працівників Галицької митниці через можливу їх причетніть до корупції та контрабанди.

Як повідомили ZAXID.NET у Галицькій митниці, список митників, яких стосуються заходи, підготовлений управлінням внутрішньої безпеки Держмитслужби після рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося 2 квітня.

До списку відсторонених потрапили начальники відділів, головні державні інспектори чотирьох митних постів Галицької митниці. Найбільше відсторонених на митному пості «Яворів» – 30 осіб. Також відсторонено 14 митників МП «Мостиська» та по одному працівнику з МП «Смільниця» та «Рава-Руська». Уже через місяць за результатами дисциплінарних розслідувань щодо митників будуть прийняті рішення, зокрема, кадрові.

Документ з прізвищами відcторонених галицьких митників у Facebook оприлюднив блогер Павел Верещагін, який часто пише про роботу митниці. Відстороненнях цих осіб ZAXID.NET підтверлили власні джерела на митниці.

Документ про відсторонення 46 львівських митників (фото Павла Верещагіна)

Раніше наказом голови Держмитслужби Павла Рябікіна від 2 квітня аналогічне рішення було прийнято щодо двох заступників керівника Галицької митниці – першого заступника Володимира Цабака та заступника Ярослава Скоромного. Щодо них теж відкрили дисциплінарні провадження та відсторонили від роботи.

Питання митниці розглядалися на засіданні Ради національної безпеки і оборони України у п’ятницю, 2 квітня. У результаті понад 100 митників з усієї України були відсторонені від роботи, найбільше з Галицької митниці – 46.

Рішенням РНБО було запроваджено персональні санкції проти «топ-10» українських контрабандистів. У десятці санкційних контрабандистів опинилося двоє львів'ян: Володимир Дідух («Вова Морда») та екс-начальник Рава-Руської митниці, екс-депутат Львівської обласної ради від «Сильної України» Іван Бокало. Також під санкції потрапили 13 компаній з Львівщини, пов’язаних з Бокалом та Дідухом.